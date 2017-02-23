Борьба за власть или как бывшие спортсменки затеяли переворот в сборной

В конце прошлой недели в социальных сетях появилось открытое письмо девушек из сборной Казахстана по синхронному плаванию, которое наделало немало шуму. Мастера спорта международного класса РК Айгерим Исаева, Айнур Керей, Айгерим Жексембинова, Амина Ермаханова, Арна Токтаган и Айсулу Наурызбаева обвинили своих тренеров, которые долгие годы с ними работали, чуть ли не во всех смертных грехах.

капитаном сборной Казахстана по синхронному плаванию Кристиной Тыныбаевой. После того, как их обращение появилось в соцсетях, девушки в одночасье превратились в медийных персон: замелькали в теленовостях и на страницах спортивных газет. Однако мнением другой стороны возникшего конфликта никто пока не интересовался. Корреспондент « Литера » встретился с бронзовым призером чемпионата Азии,





– Мы закончили тренировку, я взяла в руки смартфон и увидела кучу сообщений от своих друзей, – вспоминает она. – Все они выслали мне ссылку на открытое письмо. Мы с девочками из команды его прочитали. Если честно, то в первый момент впали в какой-то ступор. Все что там написано – полный бред. Причем идет откровенная манипуляция фактами, рассчитанная на обывателей, незнакомых со спецификой синхронного плавания.





– Тогда давай начнем по порядку.

– Они позиционируют себя «членами национальной сборной РК по синхронному плаванию, готовыми и дальше прилагать свои усилия для развития спорта в Казахстане и защищать честь нашей страны везде и всегда». Но все эти шесть человек давно уже не имеют никакого отношения к сборной РК. Последними из них ушли из большого спорта Амина Ермаханова и Айсулу Наурызбаева. Весной 2016 года они в последний раз выступили на чемпионате Казахстана. Айгерим Жексембинова и Айгерим Исаева ушли из спорта годом ранее. Арна Токтаган и Айнур Керей самые старшие из этой компании. Им пошел уже четвертый десяток.





– Я внимательно слежу за спортивными новостями. И меня, например, удивило их заявление, что казахстанские синхронистки в последние годы не показывают высоких результатов. Якобы «тренерский штаб сборной РК прикладывает все усилия, чтобы уничтожить команду». Скажи, что сейчас происходит в сборной РК на самом деле?

– А мы-то как удивились! Сезон 2016 года вообще стал самым успешным в истории нашего синхронного плавания. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро казахстанский дуэт в составе сестер Немич повторил лучший республиканский результат, показанный на ОИ-2012 –занял 15-е место. В Лондоне у нас была судейская поддержка в лице арбитра международной категории Жанны Демченко. Для такого субъективного вида спорта, как синхронное плавание, наличие своего судьи, поверьте, существенное преимущество. В Бразилии наши девочки выступали уже самостоятельно.

В ноябре в Токио мы завоевали пять бронзовых медалей на чемпионате Азии по водным видам спорта: четыре в группе и еще одну в дуэте. Лучше на первенстве континента выступить пока невозможно. Для этого необходимо побеждать сборные Японии и Китая, которые входят в число лидеров мирового синхронного плавания.

После чемпионата Азии мы выступили в Китае на престижном международном турнире FINA Trophy. Для участия в нем приглашаются 12 сильнейших команд мира. В Янчжоу наша команда впервые в истории выиграла бронзовую награду. Мы зацепились за медаль в хайлайте. Причем сборная РК обошла соперниц из Украины, считающихся одними из лучших в мире по сложности выполняемых акробатических элементов. Поэтому глупо говорить о каком-то кризисе в синхронном плавании Казахстана.

Но больше всего меня возмутил национальный вопрос, который они пытаются поднять. По их заверениям, главный тренер сборной РК Жанна Демченко формировала дуэты неправильно. «Две казашки никогда не могли стоять в дуэте, исключением был дуэт Токтаган – Керей на пекинской Олимпиаде», – утверждают они. А теперь давайте посчитаем на пальцах. Сборная РК выступала на Олимпийских играх пять раз. В 2000 году в Сиднее страну представляли Алия Каримова и Галина Шатная. В 2004 году в Афинах – Алия Каримова и Арна Токтаган. В 2008 году в Пекине – Арна Токтаган и Айнур Керей. В 2012 году в Лондоне – Айгерим Жексембинова и Анна Кулькина. В 2016 году в Рио-де-Жанейро – Александра и Екатерина Немич. Как показывает статистика, этот дуэт, увы, не единственный. И даже не первый.





– Что скажешь о финансовых вопросах, поднятых в открытом письме: о купальниках за 400 долларов, о заработной плате, которую полгода не получали Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова?

– Было дело, один-единственный раз скинулись на пошив купальников. Но не по 400 долларов, а по 200. Инициаторами выступили мы, а не тренеры. Просто девочкам хотелось красиво выглядеть на чемпионате мира – 2013 в Барселоне. На общем собрании проголосовали, чтобы заказать их в солидном московском ателье, а не самим корячиться с нитками и иголками, по ночам вышивая узоры…

Это был наш посильный вклад в казахстанское синхронное плавание. Потом купальники переходят следующему поколению синхронисток, затем следующему. Мы тоже когда-то выступали в купальниках с «чужого плеча». И так выкручиваемся не только мы, но и гимнастки, и фигуристы, и акробаты.

Что касается заработной платы, которую с апреля по сентябрь 2015 года не получали Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова, то это вообще отдельная история. Они бросили спорт и больше года в бассейне вообще не появлялись. Потом пришли к нам на тренировку, попросились в команду. Согласно штатному расписанию, у нас заработную плату получаю всего восемь сильнейших спортсменок: дуэт и шесть девочек из группы. Тренеры их сразу предупредили, что свободных ставок нет. Чтобы пробить еще две дополнительные зарплаты, уйдет немало времени. Девочки согласились подождать.

Мы начали все вместе готовиться к чемпионату мира в Казани. Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова посещали одну тренировку в день, остальные работали по две. Часто случалось, что они вообще пропускали занятия. Я их не осуждаю: девочки где-то работали, чтобы себя обеспечить. Но нас тоже понять надо. Как можно подготовить группу к чемпионату мира, когда на занятиях регулярно отсутствуют два человека? Короче, в Казани мы выступили не лучшим образом.

По возвращении с соревнований Айгерим Исаева и Айгерим Жексембинова на общем собрании снова подняли финансовый вопрос. Они предложили шестерым штатным спортсменкам, работающим в группе, «раскидывать» зарплату на восьмерых. Честно признаюсь, сразу отказалась от дележки. Я без пропусков пахала по две тренировки в день. Почему я должна отдавать заработанные деньги тем, кто ходил через раз?

Тогда от них и поступило новое предложение: объявить руководству бойкот и не выходить не тренировки до тех пор, пока тренера не решат проблему с заработной платой. Я ответила согласием. И мы все ушли в незапланированный отпуск. В один из дней ко мне вновь обратились наши «революционерки»: предложили подписать какое-то письмо. Когда я его прочитала, сразу отказалась ставить свою подпись. После чего прекратила забастовку и вернулась на тренировку.





– О чем говорилось в том письме?

– Все тоже самое. Уже в личной беседе предложили девочкам уйти из национальной команды РК и создать свою, альтернативную сборную. Причем без тренеров. Объясняли, что спортсменки могут самостоятельно распоряжаться деньгами, нести расходы по аренде бассейна, покупать необходимую аппаратуру. Только дайте нам деньги.





– Значит, нынешнее письмо уже не первое?

– И даже не второе.





– На твой взгляд, чего они добиваются?

– Я больше чем уверена, что девочки «расчищают поляну» под себя. Сейчас уберут весь тренерский штаб сборной Казахстана и на правах победителей займут их места. Главным тренером они видят Айнур Керей, остальные станут ее верными помощниками. Наши бывшие партнерши даже успели войти в образ. Когда в Интеренете началась перепалка, Айнур Керей озвучила свои дальнейшие планы. «Вас точно не будет. Я возьму в сборную настоящих спортсменок, а не тех, кто приезжает в Алматы, чтобы удачно выйти замуж», – написала она в соцсетях. Правда, потом спохватилась и свои посты удалила. Но мы уже научены горьким опытом и все скрины сохранили.





– Как остальные девочки из сборной Казахстана отнеслись к скандалу?

– Наши оппонентки заявляли, что в национальной команде царит гнетущая обстановка. Действительно, так и было, пока они не ушли. Теперь у нас все тихо и спокойно. А подобные пикировки только сплотили наш дружный коллектив.



