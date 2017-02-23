За распространение порнографической продукции задержали жительницу Кокшетау

Сотрудники подразделения «К» управления криминальной полиции задержали жительницу города Кокшетау за распространение порнографической продукции, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.





34-летняя женщина была задержана в районе центрального рынка во время продажи DVD и CD-диски «пиратского происхождения». У задержанной сотрудники полиции изъяли 149 CD-DVD дисков с признаками контрафактной продукции, 12 из которых с порнографическим содержанием. Изъятые диски направлены на экспертизу.





В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 311 УК РК (Незаконное распространение порнографических материалов).





На территории Акмолинской области с 21 по 23 февраля проводится ОПМ «Контрафакт», направленное на выявление, пресечение и раскрытие преступлений с использованием информационных технологий, а также выявление лиц, незаконно изготовляющих, тиражирующих и распространяющих продукцию в свободном обороте. За два дня проведения операции по области выявлено 20 правонарушений. В том числе по видам:





- Нарушение авторских и смежных прав- 3 факта, по которым возбуждены уголовные дела по статье 198 УК РК «нарушение авторских и (или) смежных прав». Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере до ста месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов, а также 1 факт незаконного распространения порнографических материалов.





Изъято 204 единиц продукции, запрещенной в свободном обороте, из них 50 контрафактных аудио СD - дисков, 12 дисков порнографического содержания, а также 154 DVD дисков с внешними признаками контрафактности, которые предназначались для продажи на территории Кокшетау.



