В следующий раз буду сильнее!- шахматистка Динара Садуакасова о дебюте на чемпионате мира

Динара Садуакасова не только улучшила свой рейтинг, но и вошла в ТОП 40 сильнейших женщин, поднявшись на 38-ю позицию в мире.

Динара Садуакасова, будучи единственной представительницей Казахстана, достойно завершила выступление на чемпионате мира среди женщин в Тегеране, сообщает Zakon.kz Благодаря «золоту» азиатского зонального турнира Динара завоевала свое право на участие в данном чемпионате. Мировое первенство собрало 64-сильнейших спортсменок со всего мира. Турнир проходил по нокаут системе. Для 20-летней казахстанской шахматистки данный чемпионат стал дебютным в карьере. В первом раунде Динаре противостоял опытный российский гроссмейстер Марина Нечаева (в недавнем прошлом член сборной команды России).





В тяжелейшей борьбе Динара переиграла соперницу в сложном окончании в первой партии, и в напряженной борьбе сыграла вничью вторую партию. Таким образом, выиграв соперницу со счетом 1,5 на 0,5 очка, впервые в истории казахстанских шахмат наша шахматистка квалифицировалась во второй круг чемпионата мира и стала одной из самых молодых участниц 1/16 финала.









Матч второго круга в классические шахматы с четвертым сеяным номером (будущим участником полуфинала) индийским гроссмейстером Харикой Дронавалли прошел в равной борьбе. Две партии с классическим контролем времени показали равенство сил. Наступил день тайбрейка. В сложной борьбе в первой партии Динара черными получила комфортную позицию и отказалась от предложенной соперницей ничьи. Однако, считая себя обязанной выиграть, она стала уклоняться от ведущих к ничьей продолжений и неожиданно оказалась в тяжелой позиции. После обидного поражения Динара не смогла добиться реванша во второй партии матча в быстрые шахматы.





«Участие в чемпионате мира среди женщин и прохождение во второй круг — колоссальный опыт, в будущем он мне обязательно пригодится. Большое спасибо за поддержку и веру в меня! В следующий раз я буду еще сильнее!» - написала на своей странице в социальной сети Динара Садуакасова.





Благодаря своему выступлению на мировом первенстве Динара Садуакасова не только улучшила свой рейтинг, но и вошла в ТОП 40 сильнейших женщин, поднявшись на 38-ю позицию в мире. Отметим, что Динара Садуакасова побеждала на чемпионатах мира среди девушек до 14,18 и 20 лет, а в конце 2016-го года спортсменка за свои достижения была отмечена государственной наградой — орденом «Курмет».