Формирование единого транспортного пространства ЕАЭС вошло в повестку заседания Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии ООН

21 февраля в Женеве член Коллегии (Министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Адамкул Жунусов представил проект развития транспортной инфраструктуры на пространстве Евразийского экономического союза Комитету по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций.

Адамкул Жунусов отметил, что тесное и конструктивное взаимодействие с Комитетом, которое опирается на подписанный в 2012 году Меморандум между Евразийской экономической комиссией и Европейской экономической комиссией ООН, способствует развитию и углублению интеграционных процессов в сфере транспорта на евразийском континенте.

Министр ЕЭК обратил внимание участников дискуссии на существенные изменения в характере сотрудничества транспортных ведомств и транспортного сообщества стран-партнеров ЕАЭС в целом в связи с развернувшейся конкретной работой по созданию общего рынка транспортных услуг и формированию единого транспортного пространства Евразийского экономического союза.

«Совместно с государствами ЕАЭС мы ведем разработку «дорожных карт», необходимых для запуска общего рынка транспортных услуг. В них будут заложены целевые мероприятия, реализация которых позволит снять все ограничения и барьеры при перевозках в Союзе до 2025 года», - отметил Адамкул Жунусов.

Значительное место в предстоящей работе будет отведено реализации инфраструктурных проектов, направленных на развитие международных транспортных коридоров, улучшение логистики, создание оптимальных цепочек поставок, включая расширение возможностей для стран, не имеющих выхода к морю. «Это направление является ключевым в рамках сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса шелкового пути»,- заявил министр ЕЭК.

По итогам совещания Адамкул Жунусов принял участие в торжественном подписании резолюции министров по случаю семидесятой годовщины Комитета по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций под девизом: «Вступление в новую эру устойчивого внутреннего транспорта и мобильности».

Справка

Комитет по внутреннему транспорту является органом Европейской экономической комиссии ООН, регулирующим международное взаимодействие в сфере транспорта. В рамках своей работы ведет актуализацию конвенций и соглашений, разрабатываются технические правила и предписания, регламентирующие международные перевозки грузов и пассажиров автомобильным, внутренним водным и железнодорожным транспортом и облегчение условий перевозок. За время своей деятельности в КВТ ЕЭК ООН разработано 57 соглашений и конвенций в области транспорта.