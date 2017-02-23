Кто из знаменитостей служил в армии, а кто нет?
23 февраля 2017, 11:50
В молодые годы многие известные люди служили в армии. Вы удивитесь, узнав кто из известных людей проходил воинскую службу, а кто нет.
Леонид Агутин
Служил в погранвойсках на карело-финской границе. За умение петь его перевели в ансамбль песни и пляски, а за «самоволку» - обратно на границу.
Олег Газманов
Получил профессию инженера-минёра (!) в Калининградском высшем инженерно-морском училище, затем служил под Ригой на минно-торпед-ных складах. Офицер запаса.
Сергей Гармаш
За схватку с «дедом» актёра отправили в дисбат, в строительные войска, в Архангельскую область. За ударную службу вернули в прежнюю часть, в Москву.
Владимир Винокур
Рядовой Винокур служил в ансамбле песни и пляски Московского военного округа, откуда вышли Игорь Николаев, Давид Тухманов, Илья Олейников и др.
Сергей Зверев
Зверев служил не просто в армии, а в войсках противовоздушной обороны на территории Польши. Артист командовал целым взводом и дорос до старшего сержанта.
Владимир Жириновский
Два года «кантовался» офицером спецпропаганды в штабе Закавказского военного округа, уже тогда оттачивая ораторское мастерство.
Валерий Кипелов
Будущая звезда рок-сцены Валерий Кипелов службу в армии предпочел медовому месяцу. 19-летний призывник сыграл свадьбу в мае 1978 года, а уже в июне отправился отдавать долг Родине.
Григорий Лепс
После службы в армии в Хабаровске, работал на танцевальной площадке, в сочинском парке «Ривьера», пел в ресторанах Сочи, играл в рок-группах. В конце 80-х был солистом группы «Индекс-398».
Лев Лещенко
В 1961 г. под Тамбовом прошёл курс молодого бойца, затем его отправили служить в Германию, в 62-й танковый полк. Через год перевели в ансамбль песни и пляски.
Юрий Никулин
В 1939 году Юрия Никулина, после окончания десятого класса, призывают в армию, в зенитные войска. Позже, вспоминая об армейских годах, он говорил: “Ко мне поначалу некоторые относились с иронией. Больше всего доставалось во время строевой подготовки. Когда я маршировал отдельно, все со смеху покатывались. На моей нескладной фигуре шинель висела нелепо, сапоги смешно болтались на тонких ногах…”
Сергей Миронов
В 18 лет добровольно ушёл в армию, будучи учащимся техникума. Прошёл «настоящую мужскую службу» в 1971-1973 гг. в воздушно-десантных войсках
Иосиф Кобзон
Загремел в армию после окончания Днепропетровского горного техникума, на втором году позвали в ансамбль песни и пляски, но год честно «отмотал портянки».
Тимур Батрутдинов
"Я отслужил в армии, чем, кстати, весьма горжусь. Саму службу помню хорошо, а вот проводы весьма смутно. Жутко волновался, все было в какой-то дымке."
А вот эти знаменитости не служили в армии, хотя некоторые позиционируют себя как военные люди.
Николай Расторгуев
Николай Валуев
Тимати
Тимати, известный военкомату как Тимур Юнусов, считает времяпрепровождение в армии бесполезным: «Ко мне не придерешься, у меня есть военный билет. А пользоваться оружием я и так умею».
Дмитрий Билан
Дима Билан рассказывает трогательную историю о том, что предпочитает служить Родине на сцене, а не в вооруженных силах.
Прохор Шаляпин
«Я абсолютно годен к службе, – признается Прохор Шаляпин. – Но у меня отец инвалид второй группы, и я единственный кормилец в семье».
Влад Топалов
Влад Топалов уверяет, что почтальон ни разу не донес ему повестку, но надеется, что военкомат вспомнит о его существовании.
Максим Галкин
Уклонистом Галкин себя не считает. Он уверяет, что готов отдать долг Родине в любой момент.
Филипп Киркоров
Когда Киркорову нужно было служить, он сначала учился, а потом начал работать. В одном из интервью певец заявил, что с удовольствием пошел бы в военный оркестр.
Олег Яковлев
Медкомиссия забраковала будущего артиста из-за проблем с сердцем. – Особого желания служить у меня не было, – признается Яковлев. – Поэтому к вердикту медиков я отнесся спокойно.
Николай Басков
– В пехоту бы пошел, если бы возникла необходимость, – говорит певец. – А сейчас я уже из призывного возраста вышел.
Источник: fishki.net
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