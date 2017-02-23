Кто из знаменитостей служил в армии, а кто нет?

Загремел в армию после окончания Днепропетровского горного техникума, на втором году позвали в ансамбль песни и пляски, но год честно «отмотал портянки».

Тимур Батрутдинов

"Я отслужил в армии, чем, кстати, весьма горжусь. Саму службу помню хорошо, а вот проводы весьма смутно. Жутко волновался, все было в какой-то дымке."





А вот эти знаменитости не служили в армии, хотя некоторые позиционируют себя как военные люди.



