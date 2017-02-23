Суд поставил точку в деле о зверском убийстве таксиста в ЮКО
23 февраля 2017, 11:58
Двоим мужчинам дали по 20 лет тюрьмы.
Апелляционная коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда поставила точку в судебном расследовании резонансного преступления о зверском убийстве частного извозчика в Шымкенте. Его изуродованный труп со связанными буксировочным тросом руками и ногами был обнаружен осенью на окраине областного центра. Бесследно исчез его автомобиль Daewoo Gentra, пишет Timeskz.kz.
Следы привели сыщиков в Сарыагашский район, где у скупщика подержанных товаров обнаружился телефон убитого таксиста. В итоге вышли на убийц - 32-летнего жителя Сарыагашского и 42-летнего жителя Мактааральского района.
Как выяснилось, в теплый осенний день они приехали проветриться в Шымкент. Закусили и выпили. Денег на обратную дорогу не было. И они решили позаимствовать чужое авто. Сели в такси. На окраине города напали на водителя. Но тот оказал отчаянное сопротивление. И это взбесило налетчиков. Они скрутили хозяина машины. И забили ногами.
У убийц изъяли похищенный автомобиль. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам по ЮКО приговорил к 20 годам колонии строгого режима каждого. Те посчитали, что это очень суровое наказание. И подали жалобу в апелляционную инстанцию облсуда. Но там согласились с вынесенным судом первой инстанции наказанием. Приговор вступил в законную силу.
Дана Акжолова
Фото с сайта timeskz.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845735-5f5dd9e78574745a2279c7b23954bca2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...