Суд поставил точку в деле о зверском убийстве таксиста в ЮКО

Апелляционная коллегия по уголовным делам Южно-Казахстанского областного суда поставила точку в судебном расследовании резонансного преступления о зверском убийстве частного извозчика в Шымкенте. Его изуродованный труп со связанными буксировочным тросом руками и ногами был обнаружен осенью на окраине областного центра. Бесследно исчез его автомобиль Daewoo Gentra, пишет пишет Timeskz.kz





Следы привели сыщиков в Сарыагашский район, где у скупщика подержанных товаров обнаружился телефон убитого таксиста. В итоге вышли на убийц - 32-летнего жителя Сарыагашского и 42-летнего жителя Мактааральского района.





Как выяснилось, в теплый осенний день они приехали проветриться в Шымкент. Закусили и выпили. Денег на обратную дорогу не было. И они решили позаимствовать чужое авто. Сели в такси. На окраине города напали на водителя. Но тот оказал отчаянное сопротивление. И это взбесило налетчиков. Они скрутили хозяина машины. И забили ногами.





У убийц изъяли похищенный автомобиль. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам по ЮКО приговорил к 20 годам колонии строгого режима каждого. Те посчитали, что это очень суровое наказание. И подали жалобу в апелляционную инстанцию облсуда. Но там согласились с вынесенным судом первой инстанции наказанием. Приговор вступил в законную силу.





Дана Акжолова