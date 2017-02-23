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За летчика из Грузии, взятого в плен в Конго, требуют один миллион долларов

23 февраля 2017, 12:04

Министерство обороны Грузии, также как и МИД, не располагают данной информацией.


Грузинский военный летчик взят в плен мятежникам в Демократической республике Конго, которые требуют за его освобождение 1 миллион долларов, сообщил подполковник в отставке Давид Макишвили, передает РИА Новости.

"Правительство Грузии, помогите летчику Сосо Осиураули, которого взяли в плен в Конго, после того, как сбили его вертолет! Обеспечьте его безопасность и возвращение на родину!" — пишет Макишвили в социальной сети.

В эфире телекомпании "Рустави 2" Макишвили добавил, что Осиураули уехал в Конго более двух лет назад.

"Как нам стало известно, 27 января был сбит его вертолет мятежниками в Конго, но он выжил… За него требуют выкуп в размере одного миллиона долларов", — добавил Макишвили.

По данным ТВ, министерство обороны Грузии, также как и МИД, не располагают данной информацией.

Фото: © AP Photo/ John Bompengo

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