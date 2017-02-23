Генпрокурор: Дело Слекишиной очернило всю систему правоохранительных органов

И это только вскрывшиеся дела, а сколько остаются без доказательств...

Резонансное дело об изнасиловании Натальи Слекишиной в исправительном учреждении Алматы, где она отбывала срок, очернил всю систему правоохранительных органов. Об этом на IV Форуме тюремной реформы Казахстана заявил Генеральный прокурор РК Жакип Асанов , передает , передает Zakon.kz









"Слекишина, её вся республика знает, вся страна знает. СМИ писали об этом, опережая друг друга. Только один этот факт Слекишиной очернил всю систему правоохранительных органов. И это только вскрывшиеся дела, а сколько остаются без доказательств? Мы не знаем сколько. Как к нам после такого может быть доверие? Поэтому мы этой проблемой занимаемся", - сказал Асанов.





В начале февраля этого года суд удовлетворил прошение Слекишиной и дал временную отсрочку, чтобы женщина могла воспитывать грудную дочь. У Слекишиной есть пять лет свободы , потом, по закону, она должна снова вернуться в СИЗО, отбывать наказание.



