Генпрокурор: Дело Слекишиной очернило всю систему правоохранительных органов
23 февраля 2017, 12:17
И это только вскрывшиеся дела, а сколько остаются без доказательств...
Резонансное дело об изнасиловании Натальи Слекишиной в исправительном учреждении Алматы, где она отбывала срок, очернил всю систему правоохранительных органов. Об этом на IV Форуме тюремной реформы Казахстана заявил Генеральный прокурор РК Жакип Асанов, передает Zakon.kz.
Напомним, 32-летняя Наталья Слекишина обвинила четырех сотрудников исправительного учреждения ЛА 155/18 (г. Алматы) в групповом изнасиловании. Это произошло в августе 2015 года. Слекишина после изнасилования родила ребенка – девочку, которую назвала Назирой. Экспертиза подтвердила отцовство одного из надзирателей колонии ЛА 155/18 - Руслана Хакимова. Он попал на скамью подсудимых и был осужден на 9 лет. Еще трое сотрудников колонии ушли от ответственности.
"Слекишина, её вся республика знает, вся страна знает. СМИ писали об этом, опережая друг друга. Только один этот факт Слекишиной очернил всю систему правоохранительных органов. И это только вскрывшиеся дела, а сколько остаются без доказательств? Мы не знаем сколько. Как к нам после такого может быть доверие? Поэтому мы этой проблемой занимаемся", - сказал Асанов.
В начале февраля этого года суд удовлетворил прошение Слекишиной и дал временную отсрочку, чтобы женщина могла воспитывать грудную дочь. У Слекишиной есть пять лет свободы, потом, по закону, она должна снова вернуться в СИЗО, отбывать наказание.
Фото: informburo.kz
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