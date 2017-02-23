Галина Вишневская: После чемпионата Мира мне было непросто прийти в себя

Казахстанская биатлонистка Галина Вишневская праздновала победу в спринтерской гонке Азиады-2017. Второе место там заняла Ян Чжан из Китая, а бронзовой призеркой стала другая наша спортсменка Алина Райкова.

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz лидер женской сборной Казахстана по биатлону поделилась мыслями о завоеванной золотой медали в Саппоро, а также рассказала подробности странной ситуации, которая произошла с нашими биатлонистами во время прошедшего чемпионата Мира, когда против них были выдвинуты обвинения в употреблении допинга.





— Галина, как для Вас сложилась гонка?

— Гонка сложилась сегодня для меня удачно. Хотя и был промах, но все прошло хорошо.





— Что скажете об уровне конкуренции? Приходилось выкладываться по максимуму?

— После чемпионата Мира мне было непросто прийти в себя, и можно сказать, что здесь я себя чувствовала как дома, на чемпионате Казахстана. Не скажу, что выкладывалась по максимуму, но соперничала...





— Просто показали свой уровень?

— Да. Потому что мы знали своих соперников, и по трассе стояли тренеры, говорили, что происходит на огневом рубеже, что они допускали промахи.





— Были сложности по дистанции?

— Сервисная группа хорошо отработала, лыжи сегодня ехали хорошо. В плане трассы — она здесь непонятная, потому что едешь, едешь — равнина, и потом — резкий подъем. То есть, — это не Алматы, точно (Смеется). Если сравнивать с алматинской, то здесь трасса, конечно намного легче. Но если сравнивать с чемпионатом Мира, то трасса в Японии значительно уступает. Не тот уровень.





— Какие, в целом, впечатления от Азиады?

— Мне очень все нравится, добрые люди. Если говорить именно об организации, то скажу, что и Универсиада в Алматы, и Азиада, которая проводилась в 2011 году в Казахстане, намного выше по уровню организации, нежели Азиада в Саппоро. Потому что болельщиков здесь очень мало, у нас их было намного больше.





— В этом сезоне у Вас довольно насыщенный календарь — Универсиада, чемпионат Мира, Азиада... Насколько это все тяжело дается?

— Смена часовых поясов, постоянные переезды — они дают о себе знать. Мы устаем. Допустим, из Японии мы полетим в Китай на этап Кубка Мира. Спортсмен к этому привыкает, но организм все равно когда-то дает сбой. Такой сбой у меня случился на чемпионате Мира. К нему я была вообще не готова. Шла, шла к этому старту — и приехала в итоге никакая.

А там еще и эта ситуация с подозрениями в допинге, которая вовсе выбила из колеи. Забрали наши телефоны и до сих пор не вернули. Спрашивается — где они, и что с ними делают?! Непонятно. Есть наши личные данные, которые не касаются допинга или чего-то еще. Мы никогда не... Мы чистые, никогда ничего не употребляли. Зачем это все делать? Представляете, задержали нас в восемь часов — и отпустили только под утро. Это что, нормально? А мы только с самолета...





— Привезли в полицейский участок?

— Да, с нас прям серьезно сняли отпечатки пальцев. Руки черные. Потом даже не отмывались. Реально держали как нарушителей закона.





— Представители WADA при этом присутствовали?

— Изначально их не было. Мы приехали в полицейский участок, и там они появились, когда у нас брали анализы. Проверки проводились с нарушениями, о которых мы уже говорили в СМИ. Во-первых, нам не принесли новые, запакованные бутылки. Мы не могли даже выбрать. Нам дали бутылки и сказали: «Пейте воду из-под крана». Меня приводят — и вообще не могу понять, что происходит. На английском не говорю. Потом пришла переводчица и сказала, что они просят, чтобы я воды налила. Я наливаю в стакан воды, а они мне говорят: «Пей». А я не хочу. Странная эта вся ситуация, которая, конечно, сказалась на команде. Это не по-спортивному.





— Соперники начали косо смотреть?

— Было такое. Чехи, французы — они к этому относятся очень специфически. Мы тоже относимся к этому негативно, но видеть в каждом виновного, не зная, виноват ли он на самом дели или нет, — это все, конечно, странно.

Как странно и то, что полицейские сначала говорят о том, что не будут обнародовать это все, а на следующий день проводят пресс-конференцию. Для чего?! Они ничего не доказали. Они пришли со словами: «Мы знаем, у вас есть допинг. Мы его найдем». Так ты сначала найди. Иди и ищи. Открыли наши комнаты, все вынесли. Наших смазчиков забрали просто из-за но-шпы, которая лежала на столе. Я просила взять обычные сосульки от горла, которые взяла перед вылетом, а мне говорят: «Нет, все завтра, если все будет нормально». Я им пытаюсь объяснить, что у меня болит горло, а они ничего понять не хотят. Смешно уже. Допинг допингом, но леденцы-то при чем?.. Неприятно.





— Здесь Вы примите участие во всех соревновательных дисциплинах?

— Думаю, что да. Сюда приехало четыре девочки, и все — стартующие.





— Текущий сезон складывается для Вас довольно удачно — четвертое место на этапе Кубка Мира, победы на Универсиаде, теперь — «золото» Азиады. Что необходимо, чтобы добиться еще более впечатляющих результатов?

— Мы растем. В прошлом сезоне я тоже не выступала плохо. Просто с каждым годом мы набираемся опыта. Нас очень сильно поддерживают тренеры. Все равно, команда будет прогрессировать. Чем больше стартов — тем больше опыта.



