Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Испании археологи нашли город старше Римской империи

23 февраля 2017, 12:28

Считается, что Карака существовал в период между IV веком до н.э. и II веком н.э. Его поиски начались несколько месяцев назад.


Город времен Римской империи был обнаружен археологами под землей в испанском муниципалитете Дриебес (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.

Город Карака удалось обнаружить при помощи георадара. По словам специалистов, он сохранился в очень хорошем состоянии: там есть улицы, бани, храмы и дома. То, что в этих местах должен находиться древнеримский город, предполагали и ранее, но точное место было неизвестно.

"Всегда говорили: здесь что-то есть, но мы не думали, что такое", — заявил мэр Дриебеса Педро Ринкон.

Считается, что Карака существовал в период между IV веком до нашей эры и II веком нашей эры. Его поиски начались несколько месяцев назад.

"Изучив при помощи георадара лишь один гектар, мы смогли сделать очень важные открытия. Результаты исследования намного превосходят то, что мы ожидали", — сказал руководитель исследовательской группы Хавьер Фернандес.

Римская империя в период своего расцвета находилась на территории Европы, Азии и Африки, в нее входила и будущая Испания. Традиционная считается, что Римская республика стала империей в I веке до нашей эры и спустя шесть веков, в 476 году уже нашей эры, исчезла.

Фото: Sputnik


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...