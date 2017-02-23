В Испании археологи нашли город старше Римской империи

Считается, что Карака существовал в период между IV веком до нашей эры и II веком нашей эры. Его поиски начались несколько месяцев назад.

"Изучив при помощи георадара лишь один гектар, мы смогли сделать очень важные открытия. Результаты исследования намного превосходят то, что мы ожидали", — сказал руководитель исследовательской группы Хавьер Фернандес.





Римская империя в период своего расцвета находилась на территории Европы, Азии и Африки, в нее входила и будущая Испания. Традиционная считается, что Римская республика стала империей в I веке до нашей эры и спустя шесть веков, в 476 году уже нашей эры, исчезла.





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