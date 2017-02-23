В Испании археологи нашли город старше Римской империи
23 февраля 2017, 12:28
Считается, что Карака существовал в период между IV веком до н.э. и II веком н.э. Его поиски начались несколько месяцев назад.
Город времен Римской империи был обнаружен археологами под землей в испанском муниципалитете Дриебес (провинция Гвадалахара, автономное сообщество Кастилия — Ла-Манча), сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство EFE.
Город Карака удалось обнаружить при помощи георадара. По словам специалистов, он сохранился в очень хорошем состоянии: там есть улицы, бани, храмы и дома. То, что в этих местах должен находиться древнеримский город, предполагали и ранее, но точное место было неизвестно.
"Всегда говорили: здесь что-то есть, но мы не думали, что такое", — заявил мэр Дриебеса Педро Ринкон.
Считается, что Карака существовал в период между IV веком до нашей эры и II веком нашей эры. Его поиски начались несколько месяцев назад.
"Изучив при помощи георадара лишь один гектар, мы смогли сделать очень важные открытия. Результаты исследования намного превосходят то, что мы ожидали", — сказал руководитель исследовательской группы Хавьер Фернандес.
Римская империя в период своего расцвета находилась на территории Европы, Азии и Африки, в нее входила и будущая Испания. Традиционная считается, что Римская республика стала империей в I веке до нашей эры и спустя шесть веков, в 476 году уже нашей эры, исчезла.
Фото: Sputnik
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