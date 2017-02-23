Генеральный прокурор об амнистии: Это не тот правильный шаг

На IV Форуме тюремной реформы Казахстана Генеральный прокурор РК Жакип Асанов высказался об амнистии в Казахстане , передает , передает Zakon.kz





"Мы убедились, что амнистия - это не тот правильный шаг. Амнистию зачастую не воспринимают как гуманный шаг от государства, это оптом даётся, независимо от поведения. (...) Мы им пообещали, сказали что государство предъявляет два условия: веди себя хорошо, режим не нарушай и возмести ущерб - мы тебе дадим работу. Такая договоренность была с теми, кто сидит", - отметил Жакип Асанов.





"Они (осужденные) раньше не верили (в условно-досрочное освобождение), потому что его давали неохотно. Это было все на усмотрение органов следствия и суда. Зачастую даже при наличии оснований мы любили говорить: а это наше право - дать им досрочное, или нет. Тогда мы в рамках проектов пошли на кардинальный шаг, написали в УК РК , что мы обязаны. Верховный суд вынес постановление, где ясными простыми четкими словами написал - "обязываем". И вот это все пошло. Осужденные те, кто сидят, они старались вести себя хорошо и поменяли свой образ жизни, и когда вышли на свободу меньше стали совершать преступления", - сказал Асанов.





Напомним, в конце прошлого года была объявлена амнистия в связи с 25-летием Независимости Казахстана, которая охватила порядка 28 тысяч казахстанцев. Амнистия является актом гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, преступившим закон. В основном амнистия затронула социально уязвимые категории граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.



