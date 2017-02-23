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Новости за сегодня

Генеральный прокурор об амнистии: Это не тот правильный шаг

 

На IV Форуме тюремной реформы Казахстана Генеральный прокурор РК Жакип Асанов высказался об амнистии в Казахстане, передает Zakon.kz.

«Мы убедились, что амнистия - это не тот правильный шаг. Амнистию зачастую не воспринимают как гуманный шаг от государства, это оптом даётся, независимо от поведения. (...) Мы им пообещали, сказали что государство предъявляет два условия: веди себя хорошо, режим не нарушай и возмести ущерб - мы тебе дадим работу. Такая договоренность была с теми, кто сидит», - отметил Жакип Асанов.

«Они (осужденные) раньше не верили (в условно-досрочное освобождение), потому что его давали неохотно. Это было все на усмотрение органов следствия и суда. Зачастую, даже при наличии оснований, мы любили говорить: а это наше право, дать им досрочное, или нет. Тогда мы в рамках проектов пошли на кардинальный шаг, написали в УК РК, что мы обязаны. Верховный суд вынес постановление, где ясными простыми четкими словами написал - «обязываем». И вот это все пошло. Осужденные те, кто сидят, они старались вести себя хорошо и поменяли свой образ жизни и когда вышли на свободу, меньше стали совершать преступления», - сказал Асанов.

Напомним, в конце прошлого года была объявлена амнистия в связи с 25-летием Независимости Казахстана, которая охватила порядка 28 тысяч казахстанцев. Амнистия является актом гуманизма, проявления доброй воли и доверия государства по отношению к гражданам, преступившим закон. В основном амнистия затронула социально уязвимые категории граждан, несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, пожилых лиц, инвалидов, а также лиц, совершивших малозначительные и нетяжкие уголовные правонарушения.

 

23 февраля 2017, 12:42
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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