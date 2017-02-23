Тимур Сулейменов рассказал, как нацэкономика будет поддерживаться в 2017 году

Увеличение добычи нефти, обрабатывающая промышленность, ввод проектов государственной программы индустриально-инновационного развития (ГПИИР), а также реализация госпрограммы «Нұрлы жол» останутся традиционными драйверами экономики в 2017 году, сказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов на расширенном заседании коллеги ведомства, передает корреспондент BNews.kz.

«В 2017 году деятельность министерства будет направлена на выполнение Плана нации 100 конкретных шагов, реализацию Послания Президента РК «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», а также иных поручений Главы государства, Премьер-министра и правительства РК», - сказал Т.Сулейменов.

По словам главы ведомства, работа министерства будет направлена на решение следующих задач.

«С учетом постепенно улучшающейся внутренней и внешней ситуации мы пересмотрели некоторые параметры развития отраслей экономики на 2017 год, где основными драйверами станут: традиционные системообразующие отрасли.

Увеличена добыча нефти с 79,5 до 81 млн тонн за счет наращивания добычи на Кашагане; основные отрасли обрабатывающей промышленности - за счет ввода проектов ГПИИР и продолжения реализации госпрограммы «Нұрлы жол» динамика роста обработки увеличена с 1,2% до 2,6%; увеличение транзитных грузов и повышение транзитного потенциала страны. Завершение инфраструктурных проектов госпрограммы «Нурлы Жол» способствует повышению динамики транспортной отрасли до 4,0%», - проинформировал Т.Сулейменов.

Министр отметил, что отмеченные факторы способствуют улучшению динамики развития экономики и в текущем году мы ожидаем рост ВВП на уровне 2,5%.

«В 2017 году будет продолжена работа по сохранению положительных темпов развития экономики и социальной стабильности в стране через обеспечение занятости и поддержку доходов населения, а также на стимулирование экономического роста. Для создания новой индустрии и новой модели роста на ближайшее десятилетие будет принят Стратегический план развития Казахстана до 2025 года «Национальная технологическая инициатива Казахстана», - сказал Т.Сулейменов.

Отмечается, что к разработке данного документа привлечены авторитетные отечественные и международные организации, эксперты и общественно-политические деятели мирового уровня. Это позволит обеспечить разработку качественного стратегического документа на среднесрочный период, что создаст основу для вхождения Казахстана в число тридцати самых развитых государств в мире.