Малайзия обратилась в Интерпол в рамках расследования убийства Ким Чен Нама
23 февраля 2017, 12:53
По словам главы полиции, правоохранительные органы также направили официальный запрос в посольство КНДР в Малайзии на проведение допроса второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании "Корё" (Air Koryo).
Полиция Малайзии направила в Интерпол запрос на объявление в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к смерти Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
По словам главы полиции, правоохранительные органы также направили официальный запрос в посольство КНДР в Малайзии на проведение допроса второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании "Корё" (Air Koryo).
Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.
Южнокорейская пресса со ссылкой на экспертов не исключает, что в ходе нападения могло быть использовано высокотоксичное вещество нервно-паралитического действия.
Ранее представители малазийского министерства здравоохранения заявили, что не могут официально идентифицировать погибшего в аэропорту Куала-Лумпура как Ким Чен Нама в связи с отсутствием тестов ДНК или визуального опознания тела родственниками. Кроме этого, малазийские медики не нашли видимых ран на теле покойного, в том числе от уколов, а также признаков сердечного приступа.
Фото: © AP Photo/ Fuji TV
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