Малайзия обратилась в Интерпол в рамках расследования убийства Ким Чен Нама

По словам главы полиции, правоохранительные органы также направили официальный запрос в посольство КНДР в Малайзии на проведение допроса второго секретаря посольства КНДР и сотрудника северокорейской авиакомпании "Корё" (Air Koryo).





Покушение на Ким Чен Нама произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии, откуда он должен был вылететь в Макао, где проживает его семья. Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.