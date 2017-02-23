Что получит фермер от объединения в сельхозкооперативы?

Какие преимущества можно получить от объединения в сельскохозяйственные кооперативы рассказала заведующая отделом «Кооперации и интеграции в АПК» в Казахском научно-исследовательском институте экономики АПК и развития сельских территорий Галия Акимбекова в интервью корреспонденту BNews.kz.

«В Послании Президента от 31 января 2017 Глава государства Нурсултан Назарбаев отметил необходимость развития сельскохозяйственной кооперации. В частности, было сказано, что в течении пяти лет необходимо создать все условия для объединения более 500 тыс домашних хозяйств и фермерских кооперативов. Что это означает?

На сегодняшний день большая проблема - большинство сельхозпродукции производится мелкими фермерами, это крестьянские и домашние хозяйства. 80% составляет доля личных подсобных хозяйств в производстве молочной и мясной продукции. Необходимо объединить этих мелких фермеров в кооперативы», - сказала Г.Акимбекова.

По словам эксперта, сегодня министерство сельского хозяйства проводит большую работу по процессу кооперирования мелких фермеров.

«Казахским научно-исследовательский институтом экономики АПК и развития сельских территорий был разработан Закон «О сельскохозяйственных кооперативах», который был подписан в октябре 2015 года. Второй год мы работаем над тем, чтобы проводить разъяснительную работу по объединению мелких фермеров в сельскохозяйственные кооперативы. Объясняем преимущества этих объединенный, что они получат, какая выгода, если они объединятся. Сегодня в МСХ РК разработан проект государственной программы «Развитие АПК на 2017 - 2021 годы», там указано, что основной задачей является развитие сельхоз коопераций и их создание», - добавила эксперт.

Вместе с тем Г.Акимбекова отметила, что в первую очередь мерами господдержки будут охвачены сельхозкооперативы.

«Согласно Закону о сельхоз кооперации модели могут быть разными. Например, фермы могут объединиться, чтобы производить сельскохозяйственную продукцию, совместно, используя землю, технику, взять кредит. Они могут вместе организовать молокоприемный пункт, откормочный комплекс, овощехранилище или мини-склад. Такие объекты кооперации будут собственностью членов кооперации. Это даст возможность убрать посредников, которые раньше «забирали» тот доход, который положен самому производителю. За счет этого может развиваться система хранения и переработки, сбыта», - сказала Г.Акимбекова.

В заключение, эксперт добавила, что за счет объединения в кооперативы могут развиваться крупнотоварные сельскохозяйственные производства. Кроме того, это даст возможность развивать инфраструктуру от производителя до потребителя, увеличивать загрузку мощностей перерабатывающих предприятий, увеличивать доход самого производителя.