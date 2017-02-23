В Белоруссии рассказали об истерии вокруг учений "Запад-2017" с Россией

"Нагнетаемая в последнее время отдельными "экспертами" истерия по поводу якобы возможной оккупации Беларуси российскими войсками — не более чем попытка неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений", — заявил Равков в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня".

Глава оборонного ведомства напомнил, что согласно решению президентов двух стран учения проводятся раз в два года, поочередно на территориях Беларуси и России.





"Россия — наш стратегический союзник, с ней мы строим общее оборонное пространство. Предстоящие маневры — одна из форм подготовки объединенной группировки", — констатировал министр.



