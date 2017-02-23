Лоссерталес: Экономия бюджета ЭКСПО-2017 не скажется на качестве выставки

В этот проект был заложен определенный бюджет, но этот бюджет должен изменяться, и он был изменен. Это вопрос ответственности и осуществление тех же задумок, но с меньшими инвестициями.

Экономия бюджета «Астана – ЭКСПО 2017» не скажется на качестве проведения мероприятия. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции рассказал генеральный секретарь международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, экономия в практически 1 млрд. долл., говорит о хорошем управлении дирекцией НК «Астана – ЭКСПО 2017» государственными расходами.





«В этот проект был заложен определенный бюджет, но этот бюджет должен изменяться, и он был изменен. Это вопрос ответственности и осуществление тех же задумок, но с меньшими инвестициями. ЭКСПО сделали так. Качество ЭКСПО, деятельность ЭКСПО, программа ЭКСПО, эти направления не были подвержены изменениям. Это показывает, что есть хорошее управление государственными расходами» - сказал он.



