Лоссерталес: Экономия бюджета ЭКСПО-2017 не скажется на качестве выставки
23 февраля 2017, 13:27
В этот проект был заложен определенный бюджет, но этот бюджет должен изменяться, и он был изменен. Это вопрос ответственности и осуществление тех же задумок, но с меньшими инвестициями.
Экономия бюджета «Астана – ЭКСПО 2017» не скажется на качестве проведения мероприятия. Об этом сегодня в ходе итоговой пресс-конференции рассказал генеральный секретарь международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, экономия в практически 1 млрд. долл., говорит о хорошем управлении дирекцией НК «Астана – ЭКСПО 2017» государственными расходами.
«В этот проект был заложен определенный бюджет, но этот бюджет должен изменяться, и он был изменен. Это вопрос ответственности и осуществление тех же задумок, но с меньшими инвестициями. ЭКСПО сделали так. Качество ЭКСПО, деятельность ЭКСПО, программа ЭКСПО, эти направления не были подвержены изменениям. Это показывает, что есть хорошее управление государственными расходами» - сказал он.
Фото: 24. kz
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