В ЮКО избили полицейского и отобрали у него автомобиль

Стражи порядка задержали двух мужчин за сопротивление и нападение на полицейского.

ЧП произошло в Байдибекском районе в селе Туйетас в среду 21 февраля. Нетрезвый водитель и пассажир напали на полицейского, избили его и угнали автомобиль, передает передает tvk-uko.kz





Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что около 22 ч. 00 мин. участковый инспектор полиции заметил на дороге автомашину, водителя которого он заподозрил в неадекватном вождении.





«На требования полицейского предъявить документы, нарушитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не подчинился и оказал активное сопротивление. Вместе со своим знакомым они напали на старшего лейтенанта полиции, оскорбили и нанесли ему телесные повреждения. После чего нарушители угнали автомашину марки «Ваз», принадлежащую полицейскому и скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Байдибекского РОВД задержали двух подозреваемых, жителей Байдибекского района и г. Шымкент, 1972 и 1979 г.р.»,- сообщили в ДВД ЮКО





По данному факту возбудили уголовное дело сразу по 4-м статьям УК РК: 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», 378 «Оскорбление представителя власти», 379 «Неповиновение представителю власти» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти».





Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства происшествия.



