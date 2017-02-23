В ЮКО избили полицейского и отобрали у него автомобиль
23 февраля 2017, 13:33
Стражи порядка задержали двух мужчин за сопротивление и нападение на полицейского.
ЧП произошло в Байдибекском районе в селе Туйетас в среду 21 февраля. Нетрезвый водитель и пассажир напали на полицейского, избили его и угнали автомобиль, передает tvk-uko.kz.
Выехавшие на место происшествия стражи порядка установили, что около 22 ч. 00 мин. участковый инспектор полиции заметил на дороге автомашину, водителя которого он заподозрил в неадекватном вождении.
«На требования полицейского предъявить документы, нарушитель, находившийся в нетрезвом состоянии, не подчинился и оказал активное сопротивление. Вместе со своим знакомым они напали на старшего лейтенанта полиции, оскорбили и нанесли ему телесные повреждения. После чего нарушители угнали автомашину марки «Ваз», принадлежащую полицейскому и скрылись с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Байдибекского РОВД задержали двух подозреваемых, жителей Байдибекского района и г. Шымкент, 1972 и 1979 г.р.»,- сообщили в ДВД ЮКО
По данному факту возбудили уголовное дело сразу по 4-м статьям УК РК: 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», 378 «Оскорбление представителя власти», 379 «Неповиновение представителю власти» и 380 «Применение насилия в отношении представителя власти».
Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. В настоящее время стражами порядка выясняются все обстоятельства происшествия.
Фото с сайта tvk-uko.kz
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