Генпрокуратура предложила запретить осужденным ходить маршем

В ходе IV Форума тюремной реформы заместитель генерального прокурора Казахстана Иоган Меркель предложил запретить осужденным ходить маршем и заниматься строевой подготовкой , передает , передает Zakon.kz





"Мы предлагаем запретить осужденным участвовать в воспитательной работе, разъяснять другим осужденным правила внутреннего распорядка, а также участвовать при приеме этапов. Мы предлагаем согласиться с правозащитниками и запретить ходьбу маршем, занятия строевой подготовкой, а также все иные не предусмотренные уголовным и исполнительным кодексом меры воспитательного воздействия", - сказал Меркель.

Также заместитель генпрокурора остановился на вопросе пыток.





"Мы предлагаем на основе Стамбульского протокола выработать свою собственную методику расследования пыток, которая адаптирована к отечественному законодательству. Разработать учебные курсы, внедрить их как обязательное учебное образование для юристов и следователей, провести обучающие семинары. Необходимо установить для МВД, что заявления о пытках являются приоритетными наравне с другими преступлениями - убийствами, изнасилованиями и так далее", - сказал Иоган Меркель.



