Более 60 пациентов психбольницы в ЮКО больны туберкулезом

С 9 по 11 января в ходе проведения ежегодного медицинского осмотра в Туркестанском центре оказания специальных соцуслуг у 7 пациентов был обнаружен туберкулез. После более детальной проверки оказалось, что из 502 больных, туберкулезом заражен 61 человек. Причем у половины из них заболевание открытой формы. От инфекции скончались трое пациентов лечебницы,





«Пациентов, у которых обнаружен туберкулез перевели в другие учреждения, которые находятся под жестким контролем. Четко определена тактика лечения. Все эпидемиологические мероприятия проводятся на местах. Сегодня была создана Межведомственная комиссия с включением в состав представителей Министерства труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения и акимата ЮКО. Комиссия будет проводить оценку эффективности принимаемых мер, качеству лечения»,- сообщил вице-министр здравоохранения Александр ЦОЙ.

Среди медицинского персонала психбольницы фактов заражения пока не выявлено. По словам заместителя акима области Ербола Садыра, проводится служебное расследование в отношении специалистов, допустивших нарушения.





«Это закрытое учреждение. Проводятся все необходимые меры. В сложившейся ситуации есть вина не только сотрудников этого психдиспансера, так как лечебница находится под надзором управления координации занятости и социальных программ. И в данном заведении должны ежегодно проводиться проверки»,- считает замакима ЮКО Ербол Садыр. Напомним, в сентябре 2016 года в Сети появилась информация от родителя одного из пациентов этого лечебного заведения. Якобы пациенты находятся в нечеловеческих условиях и не получают положенный уход. Тогда медчиновники заявили, что фото сфабрикованы. Но в результате проверок руководитель психдиспансера был освобожден от должности. А в 2015 году в СМИ обратилась воспитанница детского дома Маржан Турлыбаева с жалобой на то, что приемная мать насильно поместила ее в психоневрологическое социальное учреждение Туркестана. После многочисленных публикаций 18-летнюю девушку выпустили из психоневрологического заведения.



