В США ребенок запрыгнул на быка из-за спора с отцом на 20 долларов

В опубликованном на YouTube ролике, снятом отцом семейства, видно, как ребенок крадется к быку, а затем залезает на него. Автор видео объясняет, что пообещал сыну денежную награду.









В ролике слышен голос девочки, предположительно сестры ребенка, которая отмечает, что "это небезопасно". Мама с ней соглашается, но остановить мальчика они не пытаются.





В тот момент, когда ребенок запрыгивает на спину быку, зверь вскакивает. Только после этого родители бросаются на помощь, прервав съемку.



