 
Ясно
-12°

Астана

Ясно

Вероятность осадков: 2%

Влажность: 76%

Давление: 737 мм рт. ст.

Ветер: восточный, 2.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

312.30

23 февраля 

Курс НБРК

314.09

-

АЛМАТЫ

Покупка

311.00

Продажа

312.30

АСТАНА

Покупка

312.40

Продажа

312.80

Подробнее
331.00

23 февраля 

Курс НБРК

330.05

-

АЛМАТЫ

Покупка

328.00

Продажа

331.00

АСТАНА

Покупка

329.00

Продажа

332.00

Подробнее
Новости за сегодня

МНЭ РК: Дискриминационных норм к Казахстану в ЕАЭС нет

 

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал высказывание депутата мажилиса Кенеса Абсатирова, который заявил, что в Евразийском экономическом союзе ущемляют интересы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Высказывание, на мой взгляд, не совсем верное, потому что там отсутствуют детали. Все ограничения носят взаимный характер. Ограничения, которые применялись бы к одной стране и не применялись бы к другой, таких ограничений нет. Договор о союзе построен именно на равенстве сторон, взаимном учете и взаимном уважении экономических интересов. Поэтому надо просто более внимательно, на мой взгляд, нам всем вчитываться в документы, которые готовятся», - сказал он журналистам после заседания коллегии ведомства.

«Мы, как министерство, ответственное за координацию работы в рамках Евразийского экономического союза, готовы дать любые пояснения общественным организациям, и, естественно, уважаемым депутатам», - добавил глава ведомства.

По его словам, он готов письменно представить ответ мажилисмену.

«Я вам готов письмо представить ответ. Я не смогу вас погрузить с точки зрения времени во все детали. Я просто вас хочу заверить в том, что дискриминационных норм по отношению к Казахстану там нет, - заключил Т.Сулейменов.

Как сообщалось, депутат мажилиса Кенес Абсатиров заявил о том, что некоторые нормы ЕАЭС, определяющие условия промышленной сборки моторных транспортных средств на территории государств - членов Таможенного союза и единого экономического пространства, ущемляют интересы Казахстана.

 

Автор Ксения Давыдова, Астана

 

23 февраля 2017, 13:55
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код