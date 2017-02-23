МНЭ РК: Дискриминационных норм к Казахстану в ЕАЭС нет

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал высказывание депутата мажилиса Кенеса Абсатирова, который заявил, что в Евразийском экономическом союзе ущемляют интересы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

«Высказывание, на мой взгляд, не совсем верное, потому что там отсутствуют детали. Все ограничения носят взаимный характер. Ограничения, которые применялись бы к одной стране и не применялись бы к другой, таких ограничений нет. Договор о союзе построен именно на равенстве сторон, взаимном учете и взаимном уважении экономических интересов. Поэтому надо просто более внимательно, на мой взгляд, нам всем вчитываться в документы, которые готовятся», - сказал он журналистам после заседания коллегии ведомства.

«Мы, как министерство, ответственное за координацию работы в рамках Евразийского экономического союза, готовы дать любые пояснения общественным организациям, и, естественно, уважаемым депутатам», - добавил глава ведомства.

По его словам, он готов письменно представить ответ мажилисмену.

«Я вам готов письмо представить ответ. Я не смогу вас погрузить с точки зрения времени во все детали. Я просто вас хочу заверить в том, что дискриминационных норм по отношению к Казахстану там нет, - заключил Т.Сулейменов.

Как сообщалось, депутат мажилиса Кенес Абсатиров заявил о том, что некоторые нормы ЕАЭС, определяющие условия промышленной сборки моторных транспортных средств на территории государств - членов Таможенного союза и единого экономического пространства, ущемляют интересы Казахстана.

Автор Ксения Давыдова, Астана