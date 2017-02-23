Универсал Hyundai i30 сменил поколение

Двигатели у универсала – те же, что у хетчбэка, но их выбор в два раза меньше.

Компания Hyundai официально представила универсал i30 третьего поколения. Публичная премьера модели состоится в начале марта на автосалоне в Женеве.





Новый i30 Wagon (он же i30 Tourer, он же i30 CW) с точки зрения дизайна и технологий полностью повторяет пятидверный хетчбэк i30, дебютировавший прошлой осенью. Обе модели имеют одинаковую ширину (1795 мм) и колесную базу (2650 мм), при этом универсал на 245 мм длиннее (4585 мм против 4340 мм) и на 10 мм выше (1465 мм против 14 55 мм). По сравнению с «сараем» предыдущей генерации объем багажника в стандартной конфигурации салона вырос на 74 литра (до 602 литров), а со сложенным задним рядом – на 8 литров (до 1650 литров).





Двигатели у универсала – те же, что у хетчбэка, но их выбор в два раза меньше. Hyundai i30 CW можно будет приобрести с трехцилиндровым 120-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,0 литра, 1,4-литровой 140-сильной бензиновой турбочетверкой и 1,6-литровым 110-сильным турбодизелем. Для хетчбэка также доступные 1,4-литровый 100-сильный бензиновый атмосферник и 1,6-литровые дизели на 95 и 133 л.с.





В остальном модели не различаются. Коробки передач – шестиступенчатая механика и семиступенчатый робот, привод – только передний. Оснащение может включать полностью светодиодные фары, мультимедийную систему с экраном на 5 или 8 дюймов, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay, навигацию, интеллектуальный круиз-контроль, системы экстренного торможения, помощи при выезде с парковки и контроля усталости водителя, беспроводную зарядку для смартфона – среди прочего.



