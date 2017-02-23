В Караганде сожителям, которые сожгли дочь в печи, продлили арест
23 февраля 2017, 14:16
По предположительной версии, девочка насмерть замерзла ночью на пустыре.
В Караганде сожителям, сжегшим в печке замерзшую двухлетнюю дочь, продлено содержание под стражей на третий месяц, передает МИА «Казинформ».
Напомним, как рассказали сами задержанные, примерно в километре от поселка Уштобе 2 февраля 2016 года мужчина шел с двухлетней дочерью сожительницы по пустырю. Девочка все время отставала, что очень не нравилось мужчине, поэтому он бросил ребенка на пустыре, а сам пошел домой. Скорее всего мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На утро супруги протрезвели, пошли искать девочку и нашли ее уже мертвой. По предположительной версии, она насмерть замерзла ночью. Пытаясь замести следы, сожители сожгли тело девочки в печи. Только через несколько месяцев социальные службы спохватились. Полицейские выявили пропажу ребенка и допросили сожителей. Сейчас их подозревают в убийстве ребенка. Возможно, кто-то из них убил девочку намеренно и потом сжег тело.
Судья Шахатбек Абдиров вынес постановление о продлении сожителям меры пресечения «содержание под стражей». «По ходатайству органа следствия мера пресечения «содержание под стражей» продлена до трех месяцев», - сообщили в пресс-службе Казыбекбийского районного суда №1 Караганды.
Фото: соцсети
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