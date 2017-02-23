В МИД Грузии подтвердили захват в плен летчика в Конго

Ранее подполковник в отставке Давид Макишвили в эфире телекомпании "Рустави 2" сообщил, что грузинский военный летчик Сосо Осиураули взят в плен в Демократической Республике Конго мятежникам, которые требуют за его освобождение 1 миллион долларов





"Раненый проходит лечение в городе Гома. МИД имеет постоянную связь с правительством Конго, чтобы детально разобраться и защитить законные права гражданина Грузии",- сказано в заявлении МИД.





По данным ведомства, сторона ДР Конго до этого официально не подтверждала участие граждан Грузии в данном инциденте, также в ведомство не обращались родственники находящихся в этой стране грузин. МИД отмечает, что "информацию из Конго о том, что взят в плен один человек, а второй ранен, грузинская сторона получила 22 февраля".





"По информации стороны Конго, по вопросу продолжается расследование в Вооруженных силах Конго и в соответствующих структурах",- сказано в заявлении.





Министерство обороны Грузии сообщает, что Осиураули подал в отставку и ушел из ведомства в 2015 году, после чего уехал в Конго "получив хорошее предложение".





"Министерство обороны, также как и МИД и соответствующие структуры, имеют постоянный контакт с семьей пленника и в рамках возможностей делают все для его освобождения", — сообщает минобороны.