В МИД Грузии подтвердили захват в плен летчика в Конго
23 февраля 2017, 14:21
Ведомство также отмечает, что в результате произошедшего ранен еще один гражданин Грузии.
Министерство иностранных дел Грузии подтверждает, что в ДР Конго взят в плен грузинский летчик Сосо Осиураули, чей самолет был сбит; ведомство также отмечает, что в результате произошедшего ранен еще один гражданин Грузии, сообщает РИА Новости.
Ранее подполковник в отставке Давид Макишвили в эфире телекомпании "Рустави 2" сообщил, что грузинский военный летчик Сосо Осиураули взят в плен в Демократической Республике Конго мятежникам, которые требуют за его освобождение 1 миллион долларов.
"Раненый проходит лечение в городе Гома. МИД имеет постоянную связь с правительством Конго, чтобы детально разобраться и защитить законные права гражданина Грузии",- сказано в заявлении МИД.
По данным ведомства, сторона ДР Конго до этого официально не подтверждала участие граждан Грузии в данном инциденте, также в ведомство не обращались родственники находящихся в этой стране грузин. МИД отмечает, что "информацию из Конго о том, что взят в плен один человек, а второй ранен, грузинская сторона получила 22 февраля".
"По информации стороны Конго, по вопросу продолжается расследование в Вооруженных силах Конго и в соответствующих структурах",- сказано в заявлении.
Министерство обороны Грузии сообщает, что Осиураули подал в отставку и ушел из ведомства в 2015 году, после чего уехал в Конго "получив хорошее предложение".
"Министерство обороны, также как и МИД и соответствующие структуры, имеют постоянный контакт с семьей пленника и в рамках возможностей делают все для его освобождения", — сообщает минобороны.
Фото: kavkazplus.com
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