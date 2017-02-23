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Italdesign представил среднемоторное купе из карбона

23 февраля 2017, 14:32

Тираж новой модели ограничат пятью экземплярами.


Компания Italdesign представила новый суперкар собственной разработки. Это среднемоторное купе с полностью карбоновым кузовом и модульным карбон-алюминиевым шасси станет первой моделью, которая будет продаваться под созданным недавно брендом Italdesign Automobili Speciali.

Как отмечает производитель, автомобиль имеет черты и характеристики гоночного, но предназначен для обычных дорог. Сердцем ему служит 5,2-литровый атмосферник V10, позволяющий развить 100 км/ч за 3,2 секунды и разогнаться быстрее 330 км/ч. Italdesign принадлежит входящим в Volkswagen Group маркам Lamborghini и Audi, и двигатель для своей новой модели студия явно позаимствовала у Lamborghini Huracan и Audi R8. Скорее всего, мотор выдает те же 610 л.с. и 560 Нм. По динамике «специальное» купе Italdesign соответствует «Урагану» и топовому Audi R8 Plus.

Следует учесть, что это действительно новая машина, а не глубокий тюнинг Huracan/R8, поскольку размерами первая работа Italdesign Automobili Speciali заметно превосходит доноров ДВС: ее габариты – 4847x1970x1204 мм. Для сравнения, Huracan короче почти на 39 см, а R8 – на 42 см.

Тираж новой модели ограничат пятью экземплярами. Все они будут построены в Турине до конца текущего года и проданы коллекционерам. Двух одинаковых купе в этой серии не будет: покупателям предложат программу персонализации дизайна и дополнительные спортивные пакеты.

Текст: Александр Орехов
Фото: Italdesign

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