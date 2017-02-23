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Генпрокурор возмутился тем, что руководства КУИС нет на Форуме тюремной реформы

23 февраля 2017, 14:32

"За три года 80 сотрудников ваших осуждены, а вы не жалеете своих коллег..".


Генеральный прокурор РК Жакип Асанов в ходе IV Форума тюремной реформы возмутился отсутствием руководства КУИС на мероприятии, передает МИА Казинформ.

Здесь есть председатель КУИС? Слушайте, такой разговор тут идет, а председателя нет, что может быть для них важнее этих тем? Вот отношение... Сколько у нас было председателей КУИС, они все время отстаивали интересы ведомства. За три года 80 сотрудников ваших осуждены, а вы не жалеете своих коллег, вы о своих коллегах подумайте! Вы им создаете условия для всего этого, потом думаете, что это нормально?» - сказал Асанов.

Он добавил, что до сих пор не приняты меры по обеспечению исправительных учреждений видеокамерами, а сотрудников КУИС - видеорегистраторами.

«Нарушают законы, пытают - такая атмосфера, и ничего не записывается. Это копейки стоит - везде поставить, убрать слепые зоны», - подчеркнул Жакип Асанов. Глава надзорного ведомства остановился также на кадровом вопросе. «Придут нормальные люди, если работа престижная будет. Вы можете вместо десятерых нанять более эффективных», - отметил Жакип Асанов. Генпрокурор напомнил, что Глава государства говорил о том, чтобы сокращать вакансии и за счет этого повышать зарплату лучшим работникам. «Было 100, 50, сегодня 35 тысяч заключенных, а контингент сотрудников остался же у вас (КУИС)», - заключил Генеральный прокурор РК.

Фото: ortcom.kz

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