Лидер группировки черных риэлторов ранил себя в зале костанайского суда
23 февраля 2017, 14:43
Ранение оказалось достаточно глубоким, прямо из зала суда Алибаев был отправлен в больницу.
Подсудимый Шахраман Алибаев во время судебного заседания нанес себе ранение неизвестным острым предметом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
Факт почти невероятного инцидента подтвердили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области. Что это за предмет, которым полоснул себя по горлу находящийся под стражей Алибаев, и откуда он взялся, пока неизвестно. Характер ранения оказался достаточно глубоким, прямо из зала суда Алибаев был отправлен в больницу. По сведениям корреспондента «Казинформа», его жизни сейчас ничто не угрожает.
Громкое дело черных риэлторов, которые действовали в Костанае примерно 8 лет и в преступлениях которых были замешаны сотрудники правоохранительных органов, а также нотариусы, рассматривается в суде с прошлого года. В ходе заседаний Алибаев заявил, что настоящие лидеры ОПГ находятся на свободе и занимают важные посты в правоохранительных структурах.
Автор: П. Плахотников
Фото: ng.kz
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