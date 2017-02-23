Саудовская Аравия столкнулась с сильнейшим за семь лет кризисом





Дефицит бюджета Саудовской Аравии в 2017 году превысит $100 млрд и составит катастрофические для любой экономики 22% ВВП, подсчитали в Moody’s. Доходы от продажи энергоресурсов обеспечивают до 80% поступлений в казну королевства, расходы которого впервые с 2010 года превысили доходы. В 2016 году дефицит бюджета достиг отметки $90 млрд или 18% ВВП.

Король и его экономические советники лишь в 2017 году начали активную борьбу с кризисом. В первую очередь власти решились выставить на продажу 49% акций крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco на фондовой бирже в Нью-Йорке в середине этого года, сообщает The Wall Street Journal. Ожидается, что вырученные от приватизации средства пополнят Резервный фонд страны, который с 2014 по 2016 годы опустел на более чем $175 млрд. В январе 2017 года уровень валютных резервов составлял около $558 млрд, в то время как в 2014 году на балансе фонда находилось порядка $733 млрд.

Американский бизнесмен и инвестор Эдвард Клинборд заявил, что ценные бумаги саудитов давно манят зарубежных инвесторов высокими доходами и отсутствием рисков. По подсчётам участника рынка, выставляя на продажу ценные бумаги одной из наиболее успешных нефтяных компаний мира, Эр-Рияд сможет заработать свыше $2 трлн.



«Только за последние полгода продуктовая корзина в Саудовской Аравии подорожала на 10%, в то время как реальные доходы населения сократились на треть», - сказал бизнесмен и независимый инвестор из ОАЭ Абдулла аль-Халид, значительная часть активов которого находится в Саудовской Аравии.





Помимо размещения на бирже ценных бумаг, власти Саудовской Аравии решились на беспрецедентные меры. Совет по экономическому развитию предложил к 2020 году сократить госаппарат на 13%—18% и урезать зарплату чиновникам на 25%—30%. По подсчётам экспертов, эти меры ежегодно сэкономят государству до $30 млрд.





Политика жёсткой экономии осложнила и жизнь простых саудитов. В декабре 2016 года — впервые за всю историю существования страны — были повышены цены на бензин, коммунальные услуги и продукты. Средняя цена за литр бензина выросла с 0,6 саудовских реалов (16 центов США) до 0,8 саудовских реалов (21 цент США), стоимость кубометра воды взлетела почти на 30% и сейчас составляет 8 саудовских реалов ($2,3).

В бюджете Саудовской Аравии на 2017 год предусмотрено сокращение всех статей расходов, кроме военных. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд объявил о намерении повысить военные расходы государства. Так, в 2017 году саудиты планируют потратить на оборону порядка $93—$95 млрд, что на $8—$10 млрд больше, чем в 2016 году. Значительная часть средств пойдёт на расширение морского флота (около 56% бюджета), закупку высокоточного оружия (23%), а также на оплату работы тренеров для пехотинцев из США (8%).

Возросшая военная мощь позволит королевской элите подавлять массовые проявления недовольства жителей. Согласно данным информагентства Saudi Press Agency, только с начала 2017 года по подозрению в неверности и пособничеству терроризму в стране казнили 47 человек. Сейчас, по оценкам независимых экспертов, под следствием находятся от 80 до 130 граждан, которые недовольны королевской властью и политическим режимом.

Рост оборонных расходов объясняется желанием саудитов сохранить своё геополитическое влияние в регионе, утверждают эксперты.



«Иран после снятия санкционного режима начал активно сотрудничать с давними соратниками саудитов — Египтом и Ираком, а также проводить демпинг нефтяных цен через наращивание добычи сырья. Власти Саудовской Аравии хотят приструнить иранцев с помощью демонстрации своей военной мощи. Увеличение расходов на оборону также связано с неутихающими волнениями в Йемене, которые саудиты пытаются взять под контроль на протяжении последних полутора лет», - пояснил доктор политических наук, заведующий кафедрой мировой политики университета Абу-Даби (ОАЭ).

По словам Фадхил-аль-Катани, огромные долги вкупе с низкими ценами на нефть уже не позволяют саудовской элите оплачивать клиентские отношения с гражданским обществом. И это в ближайшие годы может спровоцировать волнения, по масштабам сравнимые с «арабской весной» 2011 года.

В попытках залатать бюджетную дыру в $100 млрд королевство решилось на продажу госпакета крупнейшей на Ближнем Востоке нефтяной корпорации Saudi Aramco. Впрочем, частично доходы от приватизации пойдут опять же на оборонку, в том числе на зарплату военным инструкторам из США. Граждане устраивают протесты против такой экономической политики. Выступления жестоко подавляются властями — с начала года казнены 47 человек.