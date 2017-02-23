В соответствии с пунктом 1-1 статьи 292 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены:

1) форму заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта, согласно приложению 1

2) правила приема и регистрации заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта, согласно приложению 2

Заявителем в уполномоченный орган по инвестициям (далее - уполномоченный орган) подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта (далее - заявка) по форме, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

К заявке прилагаются следующие документы:

1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) копия свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны;

копия соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств для юридических лиц Республики Казахстан, заключивших соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;

выписка из реестра владельцев свободных складов;

3) для реализованных проектов - копии документов, подтверждающих ввод фиксированных активов;

для реализуемых проектов - копий документов обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица.

Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи, с присвоением регистрационного номера и даты, после чего передается первому руководителю уполномоченного органа либо его заместителю.

В день регистрации заявки руководитель уполномоченного органа либо его заместитель передают заявку в структурное подразделение уполномоченного органа, непосредственно осуществляющего рассмотрение заявки.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.