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Утверждены правила приема и регистрации заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 6 февраля 2017 года № 74 «Об утверждении формы заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта и правил ее приема и регистрации»
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В соответствии с пунктом 1-1 статьи 292 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года утверждены:
1) форму заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта, согласно приложению 1
2) правила приема и регистрации заявки на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта, согласно приложению 2
Заявителем в уполномоченный орган по инвестициям (далее - уполномоченный орган) подается заявка на предоставление инвестиционных преференций в рамках реализации специального инвестиционного проекта (далее - заявка) по форме, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) справка о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
2) копия свидетельства о регистрации в качестве участника специальной экономической зоны для участника специальной экономической зоны;
копия соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств для юридических лиц Республики Казахстан, заключивших соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;
выписка из реестра владельцев свободных складов;
3) для реализованных проектов - копии документов, подтверждающих ввод фиксированных активов;
для реализуемых проектов - копий документов обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица.
Заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день подачи, с присвоением регистрационного номера и даты, после чего передается первому руководителю уполномоченного органа либо его заместителю.
В день регистрации заявки руководитель уполномоченного органа либо его заместитель передают заявку в структурное подразделение уполномоченного органа, непосредственно осуществляющего рассмотрение заявки.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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