Skoda обновила Rapid

Компания Skoda обновила семейство Rapid – знакомый россиянам лифтбэк и не представленный на нашем рынке «хетчбэк-универсал» Rapid Spaceback. Обе модели получили слегка переработанный дизайн и новые опции. Их мировая премьера состоится в марте на автосалоне в Женеве.





В ходе рестайлинга Skoda Rapid обзавелся опциональными биксеноновыми фарами со встроенными светодиодными ходовыми огнями и системой автоматического управления дальним светом, противотуманками в стиле старшей «Октавии», светодиодными задними фонарями, переработанными бамперами, колесными дисками нового дизайна и дополнительными вариантами окраски кузова. Внутри поменялись приборная панель, блок управления кондиционером, дефлекторы воздуховодов и накладки на двери, появилась атмосферная подсветка салона и новые мультимедийные системы с более крупными экранами и возможностью подключения мобильных устройств.





Европейцам Rapid теперь будет доступен с трехцилиндровым турбомотором объемом 1,0 литра, уже знакомым по обновленным Skoda Octavia и Volkswagen Golf, но в России линейка двигателей останется прежней. С 2015 года лифтбэк продается у нас с 1,6-литровыми атмосферниками на 90 и 110 л.с. и с 1,4-литровой 125-сильной турбочетверкой. Выбор трансмиссий также не изменится: для младшего агрегата – пятиступенчатая механика, для среднего – та же механика плюс шестиступенчатый автомат, для старшего – семиступенчатый робот.





За безопасность в обновленном Skoda Rapid отвечают: система стабилизации курсовой устойчивости, передние и задние датчики парковки (раньше были только задние), шесть подушек безопасности и обязательный комплекс ЭРА-ГЛОНАСС.



