У солистки группы «ВИА Гра» в аэропорту отобрали миллионы от "казахского знакомого"

Солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег лишилась крупной суммы после прохождения таможенного контроля в аэропорту «Борисполь» — деньги не были задекларированы, что стало основанием для конфискации в пользу государства, сообщает 1i.com.ua





Как следует из материалов судебного разбирательства, интерес таможни к своей персоне солистка «ВИА Гра» Эрика Герцег вызвала год назад, 20 марта 2016 года. Она только прибыла на Родину из Алматы (Казахстан), приземлившись в аэропорту «Борисполь». Выбрав «зеленый коридор» певица открыла свою поклажу для досмотра сотрудниками таможенного поста.





Те без труда нашли в сумке 29,8 тыс. долларов, 12,5 тыс. евро и 15 тыс. рублей. Эта сумма не была указана Эрикой Герцег в таможенной декларации, что дало повод таможенникам (на основании ст. 471 Таможенного кодекса) изъять купюры, за исключением 10 тыс. евро (столько разрешено провозить через границу без письменного декларирования). Таким образом, у солистки «ВИА гра» было изъято 29,8 тыс. долларов, 2,5 тыс.евро и 15 тыс. рублей.





В апреле 2016 года Бориспольский горрайонный суд Киевской области признал солистку «ВИА гра» Эрику Герцег виновной и оштрафовал ее на 1700 гривен, а также обязал конфисковать незадекларированные деньги (29,8 тыс. долларов, 2,5 тыс.евро и 15 тыс. рублей ).





В апелляции Эрика просила вернуть деньги, однако ей отказали. На такое решение суда среди прочего повлияли и взаимоисключающие пояснения певицы Эрики Герцег о происхождении этих средств. В первой инстанции она говорила, что получила их в качестве подарка от товарища. Апелляции она доказывала, что эти деньги – заем от казахского знакомого.

Эрика Герцег, родом из Закарпатья, переехала в Киев в апреле 2011 года. Работала моделью вплоть до 2013 года, когда она приняла участие в шоу «Хочу V ВИА Гру». На этом шоу Эрика Герцег, Миша Романова и Анастасия Кожевникова составили коллектив под руководством наставницы Надежды Мейхер. В финале шоу они заняли первое место и стали новым составом группы «ВИА Гра».

