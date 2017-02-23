Лоссерталес: «Астана ЭКСПО-2017» станет одной из самых успешных выставок за всю историю

В работе собрания приняли участие 326 делегатов из более чем 100 стран мира.

ЭКСПО-2017 станет одной из самых успешных выставок за всю историю. Об этом, сегодня в Астане в ходе итоговой пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал генеральный секретарь международного бюро выставок Висенте Лоссерталес, сообщает корреспондент сообщает корреспондент Zakon.kz





На данный момент свое участие в выставке официально подтвердили 115 стран, в том числе Россия, Германия, Великобритания, Япония, Турция, Израиль, Франция, Китай, Индия, Вьетнам, Армения, Пакистан, Азербайджан, Ангола, Беларусь, Сенегал, Грузия, Куба, Туркменистан, Сент-Китс и Невис, Либерия, Таджикистан, КНДР, Румыния, Монако, ЮАР, Бразилия и др., и 18 международных организаций (ЭСКАТО, ОЭР, ЮНИДО, ЮНЕКО, МАГАТЭ, Всемирный банк, ПРООН, и др.). Эти данные позволили г-ну Лоссерталесу сделать вывод об успешность казахстанской выставки.

К слову, он высоко оценил работу дирекции НК «Астана ЭКСПО-2017» по подготовке выставки и третье собрание международных участников выставки.





«Это последняя встреча до проведения ЭКСПО, - сказал Лоссерталес в ходе пресс-конференции. - А значит последняя возможность обменяться общей информацией, возникающими вопросами в двустороннем порядке, до нашего ЭКСПО. Сегодняшнее собрание было очень плодотворным, в очень ясной и фактической форме была дана информация. Сейчас после собрания мы очень удовлетворены той подготовкой к началу работы, для того, чтобы сделать все вовремя, и хорошо подготовится».





В рамках собрания состоялось подписание договора об участии Герцогства Люксембург в выставке и официальная передача павильона Швейцарии. Прошла встреча с операционным директором бюро «ЭКСПО 2020 Дубай» Саймоном Клэгом, в ходе которой достигнуто соглашение о создании рабочей группы между бюро «ЭКСПО 2020 Дубай» и «Астана ЭКСПО-2017» по организации выставок и передаче опыта





Напомним, в работе собрания приняли участие 326 делегатов из более чем 100 стран мира.





Фото: expo2017astana.com



