Военные Ирака начали атаку на главный аэропорт Мосула

«Силы быстрого реагирования, федеральная полиция и антитеррористические подразделения атаковали аэропорт Мосула (...) и военный лагерь Аль-Газляни», — передает агентство сообщение государственного телевидения.

19 февраля премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил о начале операции по освобождению западной части Мосула, контролируемой ИГ. По его словам, первоочередная задача — спасение из рук террористов мирных жителей.



