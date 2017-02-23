Итоги пятого дня зимних Азиатских игр 2017 в Саппоро

Сегодня на VIII зимних Азиатских играх в Саппоро казахстанские биатлонисты завоевали полный комплект медалей.

Победителем в мужской спринтерской гонке на 10км стал Ян Савицкий, преодолев дистанцию за 26:59.2. На втором месте пьедестала Игр Василий Подкорытов, уступивший победителю 15 секунд. Казахстанцы Максим Браун (+1:10.1) и Антон Пантов (+1:53.2) на восьмом и девятом местах.





Лидер казахстанской сборной по биатлону Галина Вишневская, пройдя дистанцию за 20:32.6, завоевала «золото» в женском спринте. Бронзовую медаль заработала Алина Райкова (+50:6). На втором месте китаянка Ян Жан (+24.2). Дарья Усанова финишировала четвертой (+54.7), Анна Кистанова (+1:32.2) на пятом месте.





В классическом спринте в лыжных гонках Елена Коломина вновь завоевала серебряную медаль, уступив лидеру заезда японке Юки Кобаяши (14:56.1) всего 6.7 секунд. Ангелина Шурыга (+47.5) на восьмом месте, Анжелика Тарасова (+57.0) на десятом и Дарья Ряжко (+1:02.4) на 12 месте.





У мужчин в десятикилометровой гонке классическим стилем пьедестал достался представителям Японии и Южной Кореи. На первом месте Акира Лентинг (25:15.6), Магнус Ким из Южной Кореи на втором месте (+16.9), японец Кохей Шимицу на третьем месте (+23.4). Казахстанец Сергей Черепанов завершил гонку на четвертом месте, Николай Чеботько на пятом месте (+35.5), Ердос Ахмадиев (+1:01.0) на шестом и Сергей Малышев на восьмом месте (+1:16.7).





Конькобежцы Денис Кузин, Федор Мезенцев и Станислав Палкин сегодня соревновались на дистанции 1500м, заняв девятое, 10 и 13 места соответственно. В масс-старте Дмитрий Бабенко пришел к финишу на восьмом месте.





Сегодня также состоялись соревнования по горнолыжному гигантскому слалом у женщин. Екатерина Карпова с результатом 2:33.52 на шестом месте. Весь пьедестал заняли представительницы Японии.

Казахстанские кёрлингисты сейчас играют с командой Японии за бронзовую медаль.





Фигуристки Элизабет Турсынбаева и Айза Мамбекова выйдут на лёд в короткой программе.



