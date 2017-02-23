Цены в аптеках Казахстана под свой контроль возьмет минздрав

Планируется, что законопроект с поправками, регулирующий цены на лекарства в частных аптеках, будет представлен в Правительстве в августе текущего года. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов , передает , передает МИА «Казинформ»





«У нас есть большой рынок розничной торговли, где население покупает лекарства самостоятельно. Мы этот рынок не регулировали. Для того, чтобы в эту сферу зайти, нам нужно внести изменения в Кодекс РК "Об охране здоровья населения" и такое право, полномочия правительства в лице минздрава получить. Это необходимо обсуждать с рынком, с предпринимателями. Поэтому мы планируем к августу соответствующий законопроект разработать и внести в правительство после обсуждения с участниками рынка», - сказал Е.Биртанов.





Как заметил глава ведомства, ценовое регулирование лекарств - абсолютно необходимая норма. В связи с тем, что государство не регулирует эту сферу, происходит существенная нагрузка «на карманы» казахстанцев. Люди вынуждены покупать лекарства по ценам, которые могут быть выше, чем, к примеру, в социальных аптеках.





«Зачастую они вынуждены покупать лекарства с очень большой маржой, накруткой. Мы сейчас изучаем международный опыт. Вчера мы встречались и сегодня мы встречаемся с рабочей группой, куда входят в том числе и международные эксперты из стран, где эти модели успешно внедрены, и будем в Казахстане внедрять», - пояснил он.



