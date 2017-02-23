Mercedes расширяет производство

В Финляндии началась сборка кроссоверов GLC, а еще через пару лет в Подмосковье будут выпускаться седаны E-Класса.

Финский Valmet, что некогда производил мелкими сериями Lada, с 2013 года строит по соглашению с немцами Mercedes A-Класса. Растущий спрос на продукцию с трехлучевой звездой и то обстоятельство, что головное предприятие в Бремене не справляется с потоком заказов, привели к расширению модельной линейки у северного партнера, который поставил на конвейер модель GLC, сообщает motor.kz





Помимо этого, за пределами Германии «Мерседесы» сходят с конвейеров Magna Steyr в Австрии (внедорожники G-Класса и паркетники M-Класса, легковые Е-Класса, а также компоненты для спортивных SLK и SLS). Минивэны R-Класса изготавливаются на экспорт для Китая за океаном на заводе в штате Индиана, а малыши Smart Forfour – в кооперации с Renault во Франции. Впридачу Daimler производит несколько моделей в партнерстве с местными автопроизводителями в Китае.





С 2019 года будет запущено производство машин немецкой марки на заводе в Подмосковье. Возведение сборочной площадки в индустриальном парке «Есипово» начнётся уже в этом году – деньги для этого уже выделены, а партнёром по проекту выступает КамАЗ. Предприятие, на котором будет создано около 1000 рабочих мест, займется выпуском седанов E-Класса – как наиболее раскупаемых в своем сегменте в России (по итогам 2016 года – 5273 проданных машин).