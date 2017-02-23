Константин Савенков: Уровень организации Зимних Азиатских игр оставляет желать лучшего

Капитан сборной Казахстана Константин Савенков в интервью сайту Шайба.kz рассказал, как команда добиралась до Саппоро, и отметил, что уровень организации на Зимних Азиатских играх оставляет желать лучшего.





— Для начала хотелось бы узнать, как добрались до Саппоро?

— Из Астаны на самолете отправились в Алматы, там примерно 8 часов ожидания и в 11 вечера рейс на Сеул. Аэропорт, конечно, там огромный, просто бомба, оттуда уже в Саппоро. Перелёт оказался тяжёлый. Трясло при посадке. Видимо, из-за моря. Ещё вышла очень странная ситуация, от которой мы в шоке. У нас почему-то банковские карты не работают — ни в Японии, ни в Корее.





— По прилёту в Саппоро в аэропорту вас встречали волонтеры «с хлебом и солью»?

— По прилёту нас встречали сотрудники контроля (смеётся). Встретили организаторы турнира, не более того. Перед самым отъездом из аэропорта оказалось, что у нас сломался автобус и пришлось ещё ждать. В конце концов через некоторое время мы отправились в ледовый дворец, который находится в 40 километрах, оставили там баулы и только потом поехали в гостиницу. Очень устали. Потом спали, наверное, часов 15 (улыбается). На следующий день, как оказалось, нам не предоставили лёд на основной арене. Нам пришлось тренироваться на двух разных площадках.





— То есть вы два раза меняли дворец и перевозили баулы?

— Да, сегодня уже третий. Сначала забрали вещи в гостиницу, потом перевозили их на вторую арену, там два раза покатались, вчера снова переезжали.





— Говорят, в раздевалке женской сборной стоит такой холод, что аж пар изо рта идёт. Как у вас обстоят дела?

— Раздевалка маленькая, удобств никаких нет. Честно говоря, уровень организации ниже среднего. В чемпионате Казахстана всё намного лучше. Для сравнения, здесь один туалет на обе раздевалки. Наши сервисмены по максимуму своими силами улучшают комфорт, за что им большое спасибо. То, что предоставили японцы, не то что оставляет желать лучшего, можно сказать, вообще ничего не предоставили, кроме комнаты. Мы, конечно, не жалуемся, все в равных условиях. Но проводить турнир на таком уровне — не самый лучший показатель.





— На Универсиаде ваше звено с Бурделёвым и Акользиным стало лучшим, но сейчас их нет. Их отсутствие с чем-то связано?

— Я не знаю почему, это вопрос больше к тренерскому штабу.





— Теперь у вас новое «арлановское» звено. В клубе приходилось играть вместе с Анциферовым и Петровым?

— Мы тренируемся вместе, знаю, чего ожидать от ребят. В «Арлане» мы часто играем в меньшинстве и в большинстве.





— Насколько велика разница между сборными Южной Кореи на Еврочеллендже и Азиаде?

— У них добавилось два новых игрока и всё. Сегодня они показали примерно такую же плотную и силовую игру, что и в Польше. Очень активно бегут первые десять минут.







