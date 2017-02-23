Малайзия не исключает закрытия посольства КНДР после гибели Ким Чен Нама

По словам источника агентства, комментарии посла КНДР вызвали негативную реакцию Малайзии, которая в качестве ответных мер рассматривает возможность закрытия посольства Северной Кореи. По данным чиновника, другие варианты ответа со стороны Малайзии включают объявление северокорейского посла персоной non grata или прекращение безвизового режима с Северной Кореей. Он также подчеркнул, что в случае продолжения критики, Малайзия может выслать всех северокорейских дипломатов. Как сообщается, МИД Малайзии пока никак не прокомментировал данную информацию.



