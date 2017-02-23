Малайзия не исключает закрытия посольства КНДР после гибели Ким Чен Нама
23 февраля 2017, 16:13
Также Малайзия может выслать всех северокорейских дипломатов.
Малайзия не исключает возможности закрытия диппредставительства КНДР на фоне скандала, связанного с гибелью Ким Чен Нама — брата лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
По словам источника агентства, комментарии посла КНДР вызвали негативную реакцию Малайзии, которая в качестве ответных мер рассматривает возможность закрытия посольства Северной Кореи. По данным чиновника, другие варианты ответа со стороны Малайзии включают объявление северокорейского посла персоной non grata или прекращение безвизового режима с Северной Кореей. Он также подчеркнул, что в случае продолжения критики, Малайзия может выслать всех северокорейских дипломатов. Как сообщается, МИД Малайзии пока никак не прокомментировал данную информацию.
Ранее посол КНДР в Малайзии Кан Чхоль был вызван в МИД Малайзии в связи с позицией Северной Кореи, которая требовала выдачи тела скончавшегося Ким Чен Нама, брата нынешнего северокорейского руководителя Ким Чен Ына. Посол назвал инцидент с Ким Чен Намом выгодным только для Южной Кореи. По его словам, гибель брата северокорейского лидера должна быть расследована совместно между КНДР и Малайзией. Из-за того, что Малайзия отказалась от требований КНДР, посол Кан Чхоль сказал, что не доверяет расследованию местной полиции, считая его политизированным.
В то же время агентство Ренхап распространило информацию, что работа офисов Туристического бюро КНДР в Куала-Лумпуре и представительство северокорейских авиалиний Air Koryo приостановлена по неизвестным пока причинам. Как отмечает корреспондент агентства после беседы с местными жителями, двери офисов закрыты на замки около двух недель. К настоящему времени, связь между этим фактом и гибелью, предположительно, Ким Чен Нама не установлена.
Напомним, покушение на гражданина КНДР, у которого имелся паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту Малайзии. Сразу после инцидента Южная Корея объявила, что погибший является проживавший в Макао Ким Чен Намом — единокровным братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Представители малазийского министерства здравоохранения заявили, что не могут официально идентифицировать погибшего в аэропорту Куала-Лумпура как Ким Чен Нама в связи с отсутствием тестов ДНК или визуального опознания тела родственниками. Кроме этого малазийские медики не нашли видимых ран на теле покойного, в том числе от уколов, а также признаков сердечного приступа. Причина смерти до сих пор не установлена.
Фото: Ридус
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