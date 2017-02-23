Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.





Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций.



