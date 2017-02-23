Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Тело Виталия Чуркина доставили в Москву

23 февраля 2017, 16:23

В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля.


Самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает НТВ.ru.

В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций.

Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия. В среду с Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.

Фото: www.ntv.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...