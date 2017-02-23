Тело Виталия Чуркина доставили в Москву
23 февраля 2017, 16:23
В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля.
Самолет с телом постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, сообщает НТВ.ru.
В Москве траурные мероприятия пройдут 24 февраля. Церемония прощания с дипломатом начнется в пятницу в 10:30 в Большом траурном зале ЦКБ МЦ президента (улица Маршала Тимошенко, 25). Похоронят Виталия Чуркина на Троекуровском кладбище.
Соболезнования в связи со смертью российского постпреда поступают из разных стран: от политиков, дипломатов, руководителей международных организаций.
Напомним, российский дипломат скоропостижно скончался в США 20 февраля, за день до своего 65-летия. В среду с Чуркиным простился коллектив постоянного представительства в Нью-Йорке, дипломаты и сотрудники секретариата ООН.
Фото: www.ntv.ru
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