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Новости за сегодня

Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,46, CNYKZT_TOМ = 45,5733, USDKZT_0_001 = +6,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1549 % годовых

 

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась  дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами  RUBKZT_TOD и RUBKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи  с праздничными днями 23 и 24 февраля в Российской Федерации  (День защитника Отечества).  По результатам торгов на спот-рынке:  - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге    (USDKZT_TOD) составил 312,46 тенге за доллар США при объеме    торгов 105 950 тыс. долларов США;  - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не    было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE    отсутствовали;  - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок    заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой    системе KASE отсутствовали;  - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге    (CNYKZT_TOM) составил 45,5733 тенге за юань, объем торгов - 300    тыс. юаней.  Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной  сессий составил 312,65 тенге за доллар (-1,44 тенге), суммарный объем  торгов - 204 250 тыс. USD (-203 500 тыс. USD).  На рынке операций валютного свопа:  - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,0000 %    годовых при объеме торгов 500 тыс. USD;  - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1549 %    годовых при объеме торгов 1 056 600 тыс. USD;  - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент    закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.  В торгах приняли участие 24 банка.  

23 февраля 2017, 16:23
Источник, интернет-ресурс: Казахстанской фондовой биржи

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