Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 312,46, CNYKZT_TOМ = 45,5733, USDKZT_0_001 = +6,0000 % годовых, USDKZT_0_002 = +5,1549 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам. Торги инструментами RUBKZT_TOD и RUBKZT_TOМ сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями 23 и 24 февраля в Российской Федерации (День защитника Отечества). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 312,46 тенге за доллар США при объеме торгов 105 950 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0, T+1 и T+2 в тенге и в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 45,5733 тенге за юань, объем торгов - 300 тыс. юаней. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 312,65 тенге за доллар (-1,44 тенге), суммарный объем торгов - 204 250 тыс. USD (-203 500 тыс. USD). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_001 средневзвешенная доходность составила +6,0000 % годовых при объеме торгов 500 тыс. USD; - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +5,1549 % годовых при объеме торгов 1 056 600 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 24 банка.