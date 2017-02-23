Глава минфина: Налоговиков за «бестолковые» проверки бизнеса могут даже уволить

Министр финансов Казахстана Бахыт Султанов, выступая сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства, пригрозил увольнением сотрудникам органов государственных доходов за «бестолковые» проверки бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в прошлом году из 76 тысяч проверок более четверти - 23 тысячи - это рейдовые проверки. Дано поручение территориальным подразделениям органов государственных доходов не выходить без толку на рейдовые проверки.

Министр напомнил о рейдовых проверках предпринимателей на предмет наличия кассовых аппаратов с онлайн-передачей, результатом которых являются административные штрафы, в случае если их у бизнеса нет.

«Штрафы у нас не запланированы. Это мера превентивного воздействия на потенциальных правонарушителей, чтобы дисциплинировать их. Но необязательно на каждом шагу это использовать. И вот эти 23 тысячи проверок мы можем не проводить. Достаточно проводить клиентоориентированную или услугоориентированную работу. Заранее каждый на своем участке должен работать превентивно с предпринимательским сектором, предупреждать, направлять уведомления, говорить, что есть требование законодательства, пожалуйста, работайте», - отметил министр.

Он также обратился к предпринимателям и призвал их устанавливать кассовые аппараты, так как это требование предусмотрено законодательством.

«Пожалуйста, устанавливайте, и в этом случае никто вас не будет проверять, мучить рейдовыми проверками. В этом плане мы будем жестко подходить к своим коллегам, при установлении таких фактов будем вплоть до увольнения принимать решения», - резюмировал глава Минфина.