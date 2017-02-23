Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

С дуршлагом сравнил Налоговый кодекс глава Минфина

23 февраля 2017, 16:37

Он должен быть максимально простым.


На расширенном заседании коллегии ведомства министр финансов Казахстана Бахыт Султанов сравнил Налоговый кодекс с дуршлагом, передает МИА «Казинформ».

Он заявил, что МФ РК планирует существенно облегчить Налоговый кодекс. Он напомнил про нарекания со стороны Генпрокуратуры о том, что налоговики не должны писать для себя Налоговый кодекс.

«Мы с этим абсолютно согласны. В этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом. Он должен быть максимально простым, иначе опыт предыдущих кодексов часто показывает, что через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, в котором не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются. Поэтому наша задача существенно здесь упростить», - сказал он.

Фото: kn.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...