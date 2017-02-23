С дуршлагом сравнил Налоговый кодекс глава Минфина
23 февраля 2017, 16:37
Он должен быть максимально простым.
На расширенном заседании коллегии ведомства министр финансов Казахстана Бахыт Султанов сравнил Налоговый кодекс с дуршлагом, передает МИА «Казинформ».
Он заявил, что МФ РК планирует существенно облегчить Налоговый кодекс. Он напомнил про нарекания со стороны Генпрокуратуры о том, что налоговики не должны писать для себя Налоговый кодекс.
«Мы с этим абсолютно согласны. В этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом. Он должен быть максимально простым, иначе опыт предыдущих кодексов часто показывает, что через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, в котором не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются. Поэтому наша задача существенно здесь упростить», - сказал он.
Фото: kn.kz
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