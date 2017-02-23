С дуршлагом сравнил Налоговый кодекс глава Минфина

На расширенном заседании коллегии ведомства министр финансов Казахстана Бахыт Султанов сравнил Налоговый кодекс с дуршлагом , передает , передает МИА «Казинформ»





Он заявил, что МФ РК планирует существенно облегчить Налоговый кодекс . Он напомнил про нарекания со стороны Генпрокуратуры о том, что налоговики не должны писать для себя Налоговый кодекс.





«Мы с этим абсолютно согласны. В этом плане очень плотно работаем с предпринимательским сектором, с инвесторским сообществом. Он должен быть максимально простым, иначе опыт предыдущих кодексов часто показывает, что через год он уже превращается в дуршлаг со множеством вклеек, множеством поправок, в котором не только предприниматели, но и налоговики сами зачастую путаются. Поэтому наша задача существенно здесь упростить», - сказал он.



