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Саакашвили требуют наказать за посягательство на суверенитет Украины

23 февраля 2017, 16:41

Правозащитник подал заявление об уголовном преступлении в Генпрокуратуру Украины.


Михаила Саакашвили могут привлечь к ответственности за посягательство на суверенитет Украины, сообщает segodnya.ua.

Заявление про уголовное преступление в Генеральную прокуратуру подал правозащитник Олег Курчин.

Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет.

"Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать... Поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты", – заявил Саакашивли.

"Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого", – отметил правозащитник.

Напомним, Михаил Саакашвили руководил Одесской областью на протяжении полутора лет, однако в ноябре прошлого года подал в отставку.

Фото: bigmir)net

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