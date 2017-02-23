Саакашвили требуют наказать за посягательство на суверенитет Украины

Михаила Саакашвили могут привлечь к ответственности за посягательство на суверенитет Украины, сообщает segodnya.ua





Заявление про уголовное преступление в Генеральную прокуратуру подал правозащитник Олег Курчин.





Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет.





"Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать... Поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты", – заявил Саакашивли.





"Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого", – отметил правозащитник.





Напомним, Михаил Саакашвили руководил Одесской областью на протяжении полутора лет, однако в ноябре прошлого года подал в отставку



