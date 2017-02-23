Саакашвили требуют наказать за посягательство на суверенитет Украины
23 февраля 2017, 16:41
Правозащитник подал заявление об уголовном преступлении в Генпрокуратуру Украины.
Михаила Саакашвили могут привлечь к ответственности за посягательство на суверенитет Украины, сообщает segodnya.ua.
Заявление про уголовное преступление в Генеральную прокуратуру подал правозащитник Олег Курчин.
Он считает, что в своем публичном выступлении Саакашвили оскорбительно отозвался об Одесской области, которой руководил в течение полутора лет.
"Конечно, они все мешали, я знал, что все будут мешать... Поскольку это сепаратистский регион, там у власти все сепаратисты", – заявил Саакашивли.
"Разжигание национальной вражды, то есть действия Михаила Саакашвили могут привести к тому, что настраивают народ Одессы, Киева, Донецка, Луганска один против другого", – отметил правозащитник.
Напомним, Михаил Саакашвили руководил Одесской областью на протяжении полутора лет, однако в ноябре прошлого года подал в отставку.
Фото: bigmir)net
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