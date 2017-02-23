Американский комик рассказал, как проучил в аэропорту невоспитанную женщину
23 февраля 2017, 17:07
"Когда я путешествую за границу, другие американцы заставляют меня краснеть из-за поступков, в сотню раз менее постыдных, чем отказ убрать собачьи экскременты с пола аэропорта. Вдобавок ко всему ее собака начала облаивать всех, кто проходил мимо", — объясняет комик.
Американский комик Стив Хофсеттер рассказал, как проучил женщину, не пожелавшую убрать за своим питомцем в аэропорту Лос-Анджелеса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Mashable.
По словам Хофсеттера, следуя на посадку на рейс авиакомпании Delta до Токио он заметил женщину, собака которой справляла нужду прямо на пол. Хозяйка общалась с кем-то по ФейсТайму и, похоже, не замечала действий своего питомца до тех пор, пока к ней не подошел какой-то мужчина и не попытался вежливо привлечь ее внимание.
"Прошу прощения, мисс! Ваша собака…"", — робко сказал он. Она закатила глаза и вернулась к общению по ФейсТауму. "Некоторые люди такие грубияны", — сказала она собеседнику по телефону.
Когда ее собака закончила, пишет Хофсеттер далее, женщина пошла прочь, "оставив все прямо на полу аэропорта". Другая женщина, будучи в шоке от произошедшего, попыталась ее остановить. "Вы не собираетесь это убрать?", — спросила она.
"Для этого у них есть специальные люди", — ответила хозяйка пса и исчезла вместе с питомцем в толпе.
Позже Хофсеттер встретил ее рядом со своим выходом на посадку.
"Когда я путешествую за границу, другие американцы заставляют меня краснеть из-за поступков, в сотню раз менее постыдных, чем отказ убрать собачьи экскременты с пола аэропорта. Вдобавок ко всему ее собака начала облаивать всех, кто проходил мимо", — объясняет комик.
Кроме того, закончив говорить по ФейсТайму, она стала слушать музыку без наушников.
"Все пытались игнорировать ее, сев как можно дальше. Но я не как все", — рассказал Хофсеттер далее.
Он сел рядом с ней и спросил, летит ли она в Лондон. "Я лечу в Токио", — ответила она резко.
"О, в таком случае вам лучше поторопиться. Этот рейс перекинули на выход 53С. А отсюда летит самолет до Лондона",- сказал он ей.
Хофсеттер объяснил свое решение соврать ей желанием заставить ее слегка попаниковать. Но он, по его словам, не ожидал, что она вскочит, схватит сумки и собаку и побежит к другому выходу, ничего не проверив и даже не поблагодарив его за информацию, которую она сочла правдивой.
"Некоторые люди такие грубияны", — подумал в тот момент Хофсеттер.
Комик отметил, что не знает, успела ли она на рейс в итоге, но выход 53С был на другом конце терминала, и в самолете он ее не видел.
"То, что она пропустит рейс, не было моим первоначальным планом, но это было бы справедливое наказание за грубость ко всем и за то, что она заставила какого-то иностранца с низким жалованием убирать за ее собакой", — подытоживает Хофсеттер.
В самом конце он добавил, что, вероятно, в итоге зашел слишком далеко, поскольку у Delta есть только один рейс до Токио в сутки.
Фото: Fan World
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