Пострадавшие в ДТП на трассе Уральск-Актобе, считают виновными в столкновении полицейских
23 февраля 2017, 17:09
Также пострадавшие сотрудники полиции комментировать ДТП отказались.
Пострадавшие, ехавшие в легковушке, рассказали свою версию ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой город".
Как рассказал пострадавший пассажир автомобиля "Фольскваген Венто" Жаслан, ДТП произошло внезапно.
- Мы ехали в сторону Жымпиты. Я находился справа от водителя, оба мы были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один друг спал сзади на пассажирском сидении. Из-за тумана была плохая видимость на дороге. Мы заметили, что машина ДПС начинает выезжать на встречную полосу, как бы объезжая кочку. Мой друг-водитель начал сворачивать, пытаясь как-то избежать столкновения. Но все же столкновение произошло, лоб в лоб.
Как рассказал Жаслан, у них не сработали подушки безопасности из-за того, что автомобиль старый.
- Сразу после ДТП я услышал, как водитель зовет на помощь. С трудом смог вылезти из разбитой машины. А у водителя были многочисленные переломы, его забрали на карете скорой помощи, - сказал Жаслан.
Пострадавшим сделали необходимые перевязки в травмпункте областной клинической больницы. А водителя "Фольскваген Венто" направили в многопрофильную больницу, ему предстоят операции.
- Мне наложили швы на лице и сказали, что я могу идти домой. Но от боли просто невозможно даже встать с коляски, вот сидим в коридоре с другом. Врачи сказали, что госпитализировать нас не будут. А сотрудники полиции находятся не в коридоре, а лежат на кушетках в кабинете,- рассказал Жаслан.
Напомним, 23 февраля в 7 часов утра на трассе Уральск-Актобе в ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали 5 человек.
Дана Рахметова
Фото Медета Медресова
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845808-6b230bc79f0d5e890d8275090bce1494
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...