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Пострадавшие в ДТП на трассе Уральск-Актобе, считают виновными в столкновении полицейских

23 февраля 2017, 17:09

Также пострадавшие сотрудники полиции комментировать ДТП отказались.


Пострадавшие, ехавшие в легковушке, рассказали свою версию ДТП, сообщает корреспондент портала "Мой город".

Как рассказал пострадавший пассажир автомобиля "Фольскваген Венто" Жаслан, ДТП произошло внезапно.

- Мы ехали в сторону Жымпиты. Я находился справа от водителя, оба мы были пристегнуты ремнями безопасности. Еще один друг спал сзади на пассажирском сидении. Из-за тумана была плохая видимость на дороге. Мы заметили, что машина ДПС начинает выезжать на встречную полосу, как бы объезжая кочку. Мой друг-водитель начал сворачивать, пытаясь как-то избежать столкновения. Но все же столкновение произошло, лоб в лоб.

Как рассказал Жаслан, у них не сработали подушки безопасности из-за того, что автомобиль старый.

- Сразу после ДТП я услышал, как водитель зовет на помощь. С трудом смог вылезти из разбитой машины. А у водителя были многочисленные переломы, его забрали на карете скорой помощи, - сказал Жаслан.

Пострадавшим сделали необходимые перевязки в травмпункте областной клинической больницы. А водителя "Фольскваген Венто" направили в многопрофильную больницу, ему предстоят операции.

- Мне наложили швы на лице и сказали, что я могу идти домой. Но от боли просто невозможно даже встать с коляски, вот сидим в коридоре с другом. Врачи сказали, что госпитализировать нас не будут. А сотрудники полиции находятся не в коридоре, а лежат на кушетках в кабинете,- рассказал Жаслан.



Напомним, 23 февраля в 7 часов утра на трассе Уральск-Актобе в ДТП с участием патрульного автомобиля пострадали 5 человек.

Дана Рахметова
Фото Медета Медресова

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