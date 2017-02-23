Назарбаев пригласил президента Таджикистана на Саммит ОИС, который пройдет в Астане осенью

В своем приглашении Глава государства выражает надежду, что график работы позволит его таджикскому коллеге лично принять участие в работе Саммита.

Посол Казахстана в Таджикистане Нурлан Сейтимов встретился с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Асловым, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.





«Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия в многостороннем формате. Посол передал приглашение Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева, адресованное Президенту Республики Таджикистан Э. Рахмону, для участия в Саммите ОИС по науке и технологиям, который состоится 10-11 сентября 2017 года в Астане. В своем приглашении Глава государства выражает надежду, что график работы позволит его таджикскому коллеге лично принять участие в работе Саммита», - говорится в сообщении.





Затем посол ознакомил собеседника с основным содержанием специального обращения народу Казахстана по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти и ежегодного Послания народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».





В частности, было отмечено, что в рамках предстоящей реформы государственной власти Глава государства отдаст около 40 своих полномочий парламенту и правительству. Для Президента в новых условиях приоритетами станут стратегические функции, роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти. Наряду с этим, Президент сконцентрируется на внешней политике, национальной безопасности и обороноспособности страны. При этом роль правительства и парламента значительно усилится. Также было отмечено, что в рамках Послания «Третья модернизация Казахстана», Главой государства поставлена задача создать новую модель экономического роста, которая обеспечит глобальную конкурентоспособность страны.





В завершение беседы казахстанский дипломат поблагодарил С. Аслова за встречу и выразил готовность к плодотворному сотрудничеству в деле укрепления казахстанско-таджикских отношений в духе стратегического партнерства.



