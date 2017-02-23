Появилось видео столкновения 27 машин под Москвой
23 февраля 2017, 17:15
Происшествие случилось из-за гололеда, который образовался в результате резкого понижения температуры и усиления ветра.
Авария произошла утром 23 февраля. На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. Пострадали два человека, сообщает tvrain.ru.
Происшествие случилось из-за гололеда, который образовался в результате резкого понижения температуры и усиления ветра.
Госавтоинспекция призывала водителей соблюдать осторожность и быть предельно внимательными.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845810-4b945512b92c4694049e9acfe1227ff2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...