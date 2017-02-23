Полиция нашла водителя, скрывшегося после смертельного наезда на девочку в Алматы

Водитель, насмерть сбивший ребенка, задержан, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан местный житель, гр. К., 1973 года рождения, проживающий в этом же поселке «Алгабас». Свое транспортное средство - автомашину марки «Мазда-626», темно-серого цвета, мужчина спрятал в доме своих родственников в соседнем населенном пункте «Коксай». Автомобиль изъят в процессуальном порядке и приобщен к материалам досудебного расследования в качестве вещественного доказательства. Подразделением дознания по делу назначены соответствующие экспертизы. Водитель свою вину признал, он сообщил, что сбежал с места происшествия из-за страха. Также на данном этапе расследования установлено, что гражданин К. ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление», - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.





Начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов уточнил, что водитель будет привлечен к уголовной ответственности сразу по составам двух преступлений: дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом (ст. 345 ч. 3 УК РК) и оставление места ДТП (ст. 347 УК РК). Расследование продолжается.



