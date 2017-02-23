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Полиция нашла водителя, скрывшегося после смертельного наезда на девочку в Алматы

23 февраля 2017, 17:15

Водитель свою вину признал, он сообщил, что сбежал с места происшествия из-за страха.


Водитель, насмерть сбивший ребенка, задержан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан местный житель, гр. К., 1973 года рождения, проживающий в этом же поселке «Алгабас». Свое транспортное средство - автомашину марки «Мазда-626», темно-серого цвета, мужчина спрятал в доме своих родственников в соседнем населенном пункте «Коксай». Автомобиль изъят в процессуальном порядке и приобщен к материалам досудебного расследования в качестве вещественного доказательства. Подразделением дознания по делу назначены соответствующие экспертизы. Водитель свою вину признал, он сообщил, что сбежал с места происшествия из-за страха. Также на данном этапе расследования установлено, что гражданин К. ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление», - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Начальник Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов уточнил, что водитель будет привлечен к уголовной ответственности сразу по составам двух преступлений: дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом (ст. 345 ч. 3 УК РК) и оставление места ДТП (ст. 347 УК РК). Расследование продолжается.

Напомним, 22 февраля вечером на л.Тауелсиздик, напротив общеобразовательной школы №185, водитель Mazda сбил девочку, 2009 года рождения. После наезда водитель посадил девочку в машину и направился в больницу. Доехав до ближайшего перекрестка, машина столкнулась с другим автомобилем. В результате Mazda заглохла. Водитель пересадил девочку во второй автомобиль, с которым столкнулся. Второй водитель в шоке погрузил окровавленного ребенка и его мать к себе. На предложение сесть с ними в машину виновник аварии пообещал подъехать позже, а сам скрылся в неизвестном направлении.

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