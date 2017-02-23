Астронавты на МКС "поймали" корабль Dragon с помощью манипулятора
23 февраля 2017, 17:43
Космический грузовой корабль накануне не смог пристыковаться к МКС, так как компьютеры дали команду об отмене операции из-за некорректных показателей местоположения станции.
Американский астронавт Шейн Кимброу и его коллега из Франции Тома Песке успешно захватили манипулятором "Канадарм" грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX, который накануне не смог пристыковаться к Международной космической станции, сообщает ТАСС.
"Астронавты Шейн Кимброу и Тома Песке захватили Dragon с помощью "Канадарм", - сообщает Европейское космическое агентство в официальном микроблоге в Twitter.
Корабль будет пристыкован к МКС в течение ближайших часов. Накануне грузовик не смог пристыковаться к станции, поскольку бортовые компьютеры дали команду об отмене операции из-за некорректных показателей о местоположении МКС.
Корабль Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 19 февраля. Это был первый запуск с комплекса 39А, который не использовался в таких целях после завершения эксплуатации шаттлов в 2011 году. На борту Dragon около 2,5 тонн грузов: продовольствие, материалы для проведения научных экспериментов, в том числе устойчивые к воздействию антибиотиков бактерии.
Ранее к МКС направился российский космический грузовик "Прогресс МС-05". Его стыковка с МКС запланирована на 11:34 мск 24 февраля.
Фото: © NASA TV via AP
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845820-174eafe5b3f466a4c8fe4b0941945989
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...